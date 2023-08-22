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歐盟外交首長：西方軍援烏克蘭太慢太少 9月商議和平

中央社布魯塞爾22日專電
歐洲聯盟對外事務高級代表波瑞爾。（歐新社）
歐洲聯盟對外事務高級代表波瑞爾。（歐新社）

歐盟最高外交官波瑞爾21日在西班牙表示，9月下半可能召開跨國部長級會議商討烏克蘭和平議題，批評過去一年半美歐對烏克蘭的軍事援助太猶豫，因而為此付出巨大代價。

歐洲聯盟（EU）對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）是昨天出席西班牙北部桑坦德（Santander）一場論壇及記者會時作此表示。他歡迎丹麥及荷蘭將援助F-16戰機給烏克蘭的決定，說歐盟可能會幫忙負擔部分費用。

歐洲政治新聞網站Politico報導，身兼歐盟外交及安全政策首長的波瑞爾在論壇中直言，那些經猶豫多時後還是提供給烏克蘭的武器若能早點下決定，「也許這場戰爭就會走向不同的路，至少會拯救更多生命」。

他發言時，一旁坐著奧地利外長查倫柏（Alexander Schallenberg），有中立傳統的奧地利拒絕對烏克蘭提供武器；坐在另一旁的立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則邊聽邊點頭，立陶宛是主張對烏強力軍援的國家之一。

對於美國和歐盟成員如德國從援助坦克到愛國者飛彈的決策遲疑，波瑞爾說他也想不出完整的解答，但他不認為美國是技術性讓俄烏戰拖長來弱化俄羅斯，而是美國內部政治平衡的考量，以及擔心刺激俄國反應的評估結果。

波瑞爾提到正準備召開部長級會議討論和平方案，時間可能在9月。歐盟官員向Politico透露，他是指將趁著聯合國9月20至23日大會期間召開場邊會議。

對於7月超過40國在沙烏地阿拉伯召開烏克蘭和平會議，包括最受注目的中國，波瑞爾認為這代表烏克蘭又進一步促使國際社會施壓俄國停止戰爭。「俄羅斯開啟了它（戰爭），俄羅斯必須結束它。」

他認為在中國「非常強力」反對核武威懾之後，俄國就停止了不排除動用核武的口頭威脅。換言之，他和不少歐洲高官仍對中國扮演俄烏和平角色有期待。

不過，歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）共同創辦人雷納德（Mark Leonard）7日投書Politico指出，從他7月出席北京「世界和平論壇」及數年來與中國學者、分析家的交談，中國對俄烏戰的想法與西方大不同。

他歸納三點，一是俄烏戰爭對北京而言沒那麼重要，二是挺俄在中國的盤算下「利大於弊」，三是這場戰爭並不會讓中國侵台可能性增加或減少，雖密切關注西方反應，但烏克蘭不是台灣。

雷納德說，這場戰爭提供北京更多瞭解西方弱點的機會，使中國的國際處境更安全，包括得以拉攏南半球國家、滋養中國的和平中介者形象，以及加速中國更投入達成經濟自主，減少對西方依賴。

他引述一位中國學者說法，「只要中國不需要軍援俄羅斯，人們就會持續希望北京（對俄烏和平）扮演積極角色」，也就是從原本不利於中國的負面情勢中產生正面效果。雷納德提醒，西方外交官該好好思考這件事。

烏克蘭 歐盟 北京

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