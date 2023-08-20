俄烏戰18月 美估近50萬士兵傷亡

烏克蘭北部古城切爾尼戈夫市中心廣場19日遭到一枚俄羅斯飛彈攻擊，造成7人死亡，圖為執法人員在遇襲建築附近調查。（Getty Images）

紐約時報引述美國官員報導，自俄羅斯 與烏克蘭 開戰18個月以來，兩國軍隊死傷總人數近50萬人。

據報導，美國官員稱，俄羅斯軍隊傷亡人數接近30萬人，包括多達12萬人死亡和17萬至18萬名士兵受傷，烏克蘭則有近7萬人死亡，10萬至12萬人受傷。

就數字來看，俄軍傷亡明顯較烏軍慘重，但俄國 兵力幾乎是烏軍的三倍，且俄國有更多人口填補軍力。

分析人士指出，烏克蘭約有50萬兵力，包括現役、預備役及準軍事部隊，相較之下，俄羅斯擁有133萬現役、預備役及準軍事部隊，後者大部分來自瓦格納集團。

美國拜登政府上次公布傷亡估計是在去年11月，當時美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）稱，雙方傷亡已超過10萬。

但美國官員表示，傷亡數字仍難以估算，原因是俄羅斯經常低估戰爭死傷人數，烏克蘭也沒有透露正式的數據。

另外，烏克蘭內政部今天表示，北部古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心廣場遭到一枚俄羅斯飛彈攻擊，造成7人死亡，其中包括一名6歲兒童，另有逾110人受傷。

路透報導，烏克蘭內政部表示，遇襲時不少人正在前往教堂慶祝宗教節日的路上，傷者包括12名兒童、10名警察。

中央社引述法新社報導，俄羅斯軍方今天表示，「俄羅斯軍事人員殲滅了一支約150人的敵軍分隊，當時他們試圖在第聶伯河左岸取得立足點。」