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烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

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烏克蘭城市遭俄羅斯飛彈攻擊 劇院遭擊中畫面曝光

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭北部城市切爾尼戈夫市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡，當地劇院在內的多棟建築被擊中。圖為劇院遇襲當下影像。（照片翻攝：Twitter / NEXTA）
烏克蘭北部城市切爾尼戈夫市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡，當地劇院在內的多棟建築被擊中。圖為劇院遇襲當下影像。（照片翻攝：Twitter / NEXTA）

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡、其中包括一名6歲女孩，一家劇院在內的多棟建築被擊中。有消息指出，遭飛彈擊中的劇院當時正在舉辦無人機廠商的會議。

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基譴責了此次攻擊。他在社群媒體「紙飛機」貼出了一隻短片，可見到受損的汽車和布滿殘骸的城市廣場，並寫道「在我們的切爾尼戈夫，俄羅斯飛彈準確擊中了市中心，一個廣場、理工大學與一座劇院，俄羅斯把一個普通的周六變成了痛苦和損失的一天。有人死了，有人受傷」。

切爾尼戈夫市的代理市長洛馬科（Oleksandr Lomako）在「紙飛機」發文，重申死者仍為7人，傷者人數從一開始的90人上升至目前的約117人。

根據報導，社群媒體已經出現襲擊發生當下的影像，可見到一名女子身穿白色連身裙的女子正在擺姿勢準備拍照時，飛彈就擊中了正後方的建築，BBC核實小組（BBC Verify）已經進行地理定位，判斷該建築為州立劇院。另外一隻監視器的影像則顯示，隨著飛彈擊中了行人專用區，民眾四散奔逃尋找掩護。

根據社群媒體平台「X」（原名推特）的貼文及BBC即時更新消息，烏克蘭空中偵察支援中心主任博林絲卡（Maria Berlinska）在臉書貼文指出，遭俄羅斯飛彈攻擊的劇院當時正在舉行無人機製造商展覽。自行表明身分為活動主辦人的博林絲卡指出，參加者僅在開幕之前幾個小時才知道舉行的地點。

洛馬科向BBC證實，這個活動是在劇院舉行，並未表明該活動讓劇院成了目標。莫斯科尚未對這次據稱攻擊發表評論。

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡、...
烏克蘭北部城市切爾尼戈夫市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡、其中包括一名女孩，傷者人數從一開始的90人上升至目前的約117人。（Getty Images）

俄羅斯 社群媒體 烏克蘭

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