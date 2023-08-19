烏克蘭城市遭俄羅斯飛彈攻擊 劇院遭擊中畫面曝光

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡，當地劇院在內的多棟建築被擊中。圖為劇院遇襲當下影像。（照片翻攝：Twitter / NEXTA）

烏克蘭 北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭到據稱俄羅斯 飛彈的致命攻擊，至少7人死亡、其中包括一名6歲女孩，一家劇院在內的多棟建築被擊中。有消息指出，遭飛彈擊中的劇院當時正在舉辦無人機廠商的會議。

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基譴責了此次攻擊。他在社群媒體 「紙飛機」貼出了一隻短片，可見到受損的汽車和布滿殘骸的城市廣場，並寫道「在我們的切爾尼戈夫，俄羅斯飛彈準確擊中了市中心，一個廣場、理工大學與一座劇院，俄羅斯把一個普通的周六變成了痛苦和損失的一天。有人死了，有人受傷」。

切爾尼戈夫市的代理市長洛馬科（Oleksandr Lomako）在「紙飛機」發文，重申死者仍為7人，傷者人數從一開始的90人上升至目前的約117人。

根據報導，社群媒體已經出現襲擊發生當下的影像，可見到一名女子身穿白色連身裙的女子正在擺姿勢準備拍照時，飛彈就擊中了正後方的建築，BBC核實小組（BBC Verify）已經進行地理定位，判斷該建築為州立劇院。另外一隻監視器的影像則顯示，隨著飛彈擊中了行人專用區，民眾四散奔逃尋找掩護。

The Defense Ministry of Ukraine published a video of the moment of the strike on the Drama Theater in #Chernihiv.



"Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a… pic.twitter.com/wH0NUbeHP9 — NEXTA (@nexta_tv) 2023年8月19日

Ukrainian media publishes video from a CCTV camera that captured the moment of the Russian missile strike on #Chernihiv. pic.twitter.com/Gy4uNjX8aG — NEXTA (@nexta_tv) 2023年8月19日

根據社群媒體平台「X」（原名推特）的貼文及BBC即時更新消息，烏克蘭空中偵察支援中心主任博林絲卡（Maria Berlinska）在臉書貼文指出，遭俄羅斯飛彈攻擊的劇院當時正在舉行無人機製造商展覽。自行表明身分為活動主辦人的博林絲卡指出，參加者僅在開幕之前幾個小時才知道舉行的地點。