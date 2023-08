烏克蘭反攻十周承受慘重傷亡 前美軍坦言正對抗「絕對非常專業部隊」

烏克蘭 大約十周前展開反攻,有越來越多的證據顯示烏軍一直在承受大量的人員傷亡。幾位最近在烏軍反攻作戰受了傷的西方國家士兵接受美國ABC新聞採訪時,描述了俄軍「非常有組織抵抗」,並指烏軍士兵未能充分發揮西方軍援武器的潛力。

美國ABC新聞採訪的兩名前美軍士兵跟烏克蘭軍方的特種部隊簽了約,均於兩周前在烏東一次作戰行動受傷,目前正在基輔一家醫院治療,希望本周被轉往德國動手術以清除身上的彈片。

A former U.S. soldier said his unit of "dozens" of men took "85% casualties" and that two of their comrades were killed when the team was ambushed whilst advancing into Russian-occupied territory. https://t.co/VnI5zHmRpL