烏克蘭反攻十周承受慘重傷亡 前美軍坦言正對抗「絕對非常專業部隊」

烏克蘭大約十周前展開反攻，有越來越多的證據顯示烏軍一直在承受大量的人員傷亡。一位最近在烏軍反攻作戰受了傷的前美軍士兵受訪時描述了俄軍「非常有組織抵抗」，並指他們「正在對抗的絕對是一隻非常專業的部隊」。資料照片。（美聯社）

烏克蘭 大約十周前展開反攻，有越來越多的證據顯示烏軍一直在承受大量的人員傷亡。幾位最近在烏軍反攻作戰受了傷的西方國家士兵接受美國ABC新聞採訪時，描述了俄軍「非常有組織抵抗」，並指烏軍士兵未能充分發揮西方軍援武器的潛力。

美國ABC新聞採訪的兩名前美軍士兵跟烏克蘭軍方的特種部隊簽了約，均於兩周前在烏東一次作戰行動受傷，目前正在基輔一家醫院治療，希望本周被轉往德國動手術以清除身上的彈片。

A former U.S. soldier said his unit of "dozens" of men took "85% casualties" and that two of their comrades were killed when the team was ambushed whilst advancing into Russian-occupied territory. https://t.co/VnI5zHmRpL — Yahoo News (@YahooNews) August 17, 2023

這兩位前美軍士兵表示，他們所屬單位的任務是要奪取頓內次克市郊區一處村莊的控制權。來自德州 、呼號「探戈」（Tango）的前美軍士兵說，他的單位在推進到俄占區的時候遭遇埋伏，對「數十人」的部隊造成「85%的傷員」，有兩名戰友死亡，部隊有四成人員傷勢嚴重，讓他們獲呈報為「無力再戰」（combat ineffective）。

另一位來自阿拉斯加州 、呼號「金魚」（Goldfish）的前美軍士兵則說情況一目了然，他們遭遇到俄軍的「非常有組織抵抗」。他說，「我們正在對抗的絕對是一隻非常專業的部隊」。

ABC新聞同時聯繫了另外兩位在戰爭早期階段就接受過採訪、也在過去幾周內受了傷的烏軍士兵。一位有著多年軍旅經驗，現在也跟烏克蘭軍方簽約的西方國家男性表示，自己在6月的反攻初期受了重傷，又稱他參與過的攻勢作戰行動雜亂無章，並抨擊了一些戰術決策。

這位匿名受訪的西方國家士兵透露，「我們在一天之內就折損了三輛豹子（德製豹型戰車），因為他們只被告知向前開進地雷區」，又指新動員的烏軍士兵似乎經常缺乏執行複雜攻擊行動的必要訓練。

這位一年多前就加入烏軍的士兵表示，自己所屬營的數十人自6月開始就參與了攻擊行動，其中約八成受傷，但是沒有人死亡。他宣稱，美援布萊德雷布兵戰鬥車等西方軍事設備並未得到充分發揮潛力，原因出在一些烏軍士兵沒有必要的訓練或經驗。他認為，烏軍士兵看樣子已經被教了利用（use）這些設備，但在戰場的戰術意義上，仍未有效加以採用（employ）。

不過，儘管「探戈」跟「金魚」在2周前的失敗任務負傷，卻不同意該名士兵的評估，也主張烏軍反攻獲得妥善執行，而在這種性質的重大軍事攻勢，並且對抗根深蒂固的俄軍防線，出現慘重傷亡是意料之中的事。

「探戈」表示，烏軍反攻不會是快速與決定性行動，「這不是反攻進行的方式，他們（烏克蘭人）正在遭受傷亡，這很正常，我覺得戰事進展順利、按計畫進行」。「金魚」則說，這對烏克蘭是「一場非常艱苦的戰鬥，但這是一場烏克蘭正打得非常好的戰鬥」。