會計錯誤添意外之財 美國又給烏2億軍援

烏南的黑海港市敖德薩14日一家超市在俄軍夜晚攻擊中焚毀。(Getty Images)

美國14日宣布將送交價值2億美元的新一波安全援助予烏克蘭 ，包括防空彈藥、砲彈、1200萬發輕型武器彈藥及手榴彈與更多掃雷裝備。美國國務卿布林肯聲明，這波援助還有具反裝甲能力的武器。

綜合路透、法新社和紐約時報報導，布林肯還在該聲明中提到，「美國和我們的盟邦及夥伴，將與烏克蘭團結一致，要多久、就多久」。

兩位美國官員日前曾向路透說，華府將開始發放62億美元的基金，而這筆錢是在五角大廈出現一項高估數十億美元對烏援助的會計錯誤後查明。

美國國防部5月曾宣布，當其職員以會計學中的重置成本、而非折舊價值，就價值數十億美元的軍火、飛彈及其他援烏裝備製成表格時，該部誤將運交基輔的美國武器，賦予一個高於授權和批准的價值。由於這項會計錯誤使更多軍事裝備能夠送交烏方，因此反而有利基輔。

此外，瑞典 政府今天也表示，將對烏克蘭捐贈價值超過3億美元的彈藥和之前提供武器系統的零組件。軍援計畫還將包括掃雷設備和防空系統彈藥。瑞典國防部長強生表示，防空系統對於阻止俄羅斯 在烏克蘭獲得制空權至關重要。

值得注意的是，俄烏戰爭2022年2月開打，隨著西方國家的財政援助持續流入，烏克蘭的外匯存底已攀升至417億美元的歷史新高。英國金融時報指出，雖然俄羅斯入侵導致烏克蘭去年GDP下降29％，但國際貨幣基金組織（IMF）6月底表示，烏克蘭經濟將在2023年成長1％至3％。

俄羅斯聯邦統計局也公布數據，該國4月至6月的國內生產毛額（GDP）實際年增4.9％，做出貢獻的是工業生產，不過俄國因軍費開支激增且出口收入大減，俄羅斯盧布兌美元匯率14日一度貶1.13％，創16個月低點。