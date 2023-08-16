對俄秀肌肉 波蘭軍人節閱兵 冷戰後最大規模

波蘭15日舉行冷戰結束後最大規模的閱兵，約2000名軍人將隨同200件軍事裝備、92架軍機在首都華沙遊行，藉此向俄羅斯、白俄羅斯和國內選民喊話。圖為波蘭總統抵達閱兵現場。（路透）

波蘭首都華沙今天將舉行冷戰結束後最大規模的閱兵，這個北大西洋公約組織 （NATO）成員國的政府希望藉由展示軍力，同時向俄羅斯 當局和10月將投票 的國內選民傳遞訊息。

路透報導，俄羅斯入侵烏克蘭，使得強軍成為波蘭民族主義執政黨「法律正義黨」（PiS）的優先任務。隨著選戰如火如荼進行，這次大秀軍事硬體，讓執政黨有機會幫自己的國防成績單增光。

國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）13日表示：「這次閱兵不同以往，我們將能看到波蘭軍隊裝備如何現代化。」

今天的軍人節（Armed Forces Day）閱兵適逢波蘭在華沙戰役（Battle of Warsaw）戰勝蘇聯103周年，波蘭與其他北約成員國的2000名軍人將隨同200件軍事裝備、92架軍機在首都遊行。

亮相裝備將包括向美國購買的M1A1艾布蘭（Abrams）坦克、南韓製的K2坦克與K9自走砲，以及「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）和愛國者（Patriot）防空系統等。

波蘭製造的「獾式」（Borsuk）步兵戰車、Rosomak裝甲運兵車也將參與其中。

2015年起執政至今的法律正義黨表示，這次閱兵將展現出執政黨在前朝多年投資不足後如何重建軍隊。法律正義黨也矢言會讓軍隊規模加倍，且今年國防支出將占國內生產毛額（GDP）的4%左右。

在野黨議員則說，政府利用軍隊來謀取自己的政治利益。

法律正義黨在多數民調中仍保持最大黨的地位，但領先幅度窄，不太可能在國會贏得多數席次。