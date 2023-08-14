黑海戰事升溫…烏克蘭稱俄羅斯夜間發布3波攻擊 已擊落飛彈和無人機

烏克蘭軍方今晨表示，他們擊落3波瞄準敖德薩（Odesa）的俄羅斯飛彈以及無人機，圖為一處被火勢包圍的多層樓超市，大量煙霧上升至空中。（路透）

烏克蘭 軍方今晨表示，他們擊落3波瞄準敖德薩（Odesa）的俄羅斯 飛彈以及無人機，這是俄羅斯對烏克蘭南部黑海沿岸的敖德薩地區發動的最新攻擊。

法新社報導，烏克蘭南部作戰司令部（Operational Command South）在社群平台Telegram貼文寫道：「敵軍在夜間攻擊敖德薩地區3次，使用2波攻擊無人機，共15架，以及8枚海上發射的口徑（Kalibr）巡弋飛彈。」

軍方表示，防空部隊抵禦所有攻擊，但掉落的殘骸仍破壞學生宿舍以及敖德薩市中心的超市，導致3名工作人員受傷。

軍方說，「爆破引起的衝擊波毀損多個建築物的窗戶、陽台，以及附近停放的車輛」，並補充，消防隊員正賣力與兩起大火搏鬥。

軍方在Telegram上分享的照片和影片顯示，消防隊員盡力撲滅一處被火勢包圍的多層樓超市，大量煙霧上升至空中。

俄羅斯上個月退出同意烏克蘭在戰時透過安全航道出口榖物的黑海榖物協議（Black Sea Grain Initiative），之後俄羅斯及烏克蘭於黑海擴大攻擊對方的力道。

莫斯科當局退出協議後，便猛烈襲擊協議之中出口烏克蘭穀物的敖德薩地區重要港口。