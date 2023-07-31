普里格津：瓦格納集團未來可能招募新血

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津。(路透)

半島電視台引述路透報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」首腦普里格津31日疑似發布消息，表示瓦格納集團未來可能將招募新成員。

據報導，普里格津在一則語音訊息中表示，他的一些戰士「不幸」得前往其他「權力結構」，但普里格津說這些戰士正尋求歸隊。瓦格納集團6月發動政變落幕後，克里姆林宮曾表示，沒參與政變的瓦格納戰士將與俄國國防部 簽約、納入正規軍。

普里格津說：「只要我們人手不缺，我們就沒有計畫招募新血。但你們若願意與我們保持聯繫，我們將十分感激；當祖國需要組建一支能夠維護國家利益的新組織，我們必定會開始招兵買馬。」

兵變以來，部分瓦格納戰士前往白俄羅斯 ，並開始協助訓練當地軍隊。普里格津這周表示，瓦格納集團已經準備好擴大在非洲的勢力。

報導指出，瓦格納在非洲馬利、中非共和國等地的勢力讓西方政府深感擔憂。美國曾指控瓦格納集團在當地廣泛犯下暴行，並將其視為犯罪組織、祭出制裁。普里津宣稱，瓦格納集團一向依據所在地法律行事。

尼日26日發生軍變，普里格津對此抱持正向態度，並表示願派出瓦格納戰士協助維持當地秩序。