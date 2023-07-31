烏軍砲擊俄占區2死6傷 澤倫斯基家鄉遇襲增至4死

烏克蘭東部頓內次克州遭到砲擊。(路透)

俄羅斯 在烏克蘭 東部頓內次克 州扶植的當局表示，烏克蘭軍方今天砲擊俄軍控制下的頓內次克市，造成2死6傷。同日俄國空襲烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉，死亡人數已增至4人。

法新社報導，俄羅斯任命的頓內次克州（Donetsk）州長普希林（Denis Pushilin）在通訊應用程式（App）Telegram寫道：「今天上午，烏克蘭武裝部隊砲擊頓內次克市中心。」

「砲擊摧毀一輛巴士…有兩人死亡，6人受傷。」

俄羅斯宣稱已經兼併烏克蘭的頓內次克州、盧甘斯克州（Lugansk）、赫松州（Kherson）與札波羅熱州（Zaporizhzhia），不過從未徹底控制這4個州。

頓內次克州自2014年起就有一部分被克里姆林宮支持的分離主義份子占領，完全拿下頓內次克州是俄羅斯在烏克蘭的主要軍事目標之一。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，頓內茨克市已數度面臨奪命空襲。

俄羅斯今天也以飛彈空襲烏克蘭南部的克利福洛市（Kryvyi Rih），至少4人罹難，包括一名10歲女孩與她的母親，另有多人還被埋在瓦礫堆下。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上傳的影片顯示，一棟9層樓建築物側面的大洞冒出濃煙，另一棟4層樓建築物幾乎被夷平。

克利福洛市所在的第聶伯羅州州長賴薩克（Serhiy Lysak）在通訊應用程式（App）Telegram寫道：「不幸的消息。克利福洛已有4人死亡。」

市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）則說，死者包括1名10歲女童跟她45歲的母親。

克利福洛市戰前人口超過60萬人，澤倫斯基就是在這座產鋼城市長大。他說今天的攻擊擊中一棟住宅和一棟大學建築物。

澤倫斯基在Telegram寫道：「這種恐怖活動不會嚇倒或擊潰我們。我們正在努力拯救國人。」

超過200名救難人員正試圖救出瓦礫堆下的受困者，維庫爾說，受困人數可能多達8人。

救難單位表示至少43人受傷。空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，這次攻擊使用的似乎是彈道飛彈。