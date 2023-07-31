烏無人機襲莫斯科金融區 澤倫斯基：戰爭回到俄境

莫斯科市市長索比亞寧30日表示，烏克蘭無人機攻擊莫斯科金融區高樓，有兩棟高樓的正面受損。(Getty Images)

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）30日清晨在Telegram上表示，金融和商業區高樓遭三架烏克蘭 無人機襲擊，造成兩棟摩天大樓外牆受損，但無人傷亡。俄羅斯 國防部稱其為「未遂恐怖襲擊」；烏克蘭總統澤倫斯基今天警告，「戰爭」正逐漸回到俄羅斯國土上。

莫斯科金融區高樓大廈林立，包括俄羅斯一些最高的大樓。塔斯社引述急救人員說法，在IQ-Quarter區的一棟50層樓高的建築的第五和第六層間發生爆炸，該區有三棟高樓。根據網路上流傳的影片，現場爆炸威力驚人。

航空官員表示，所有往返莫斯科伏努科沃機場(Vnukovo airport)的班機已取消。

莫斯科當局今天另外表示，已經阻止烏克蘭企圖在晚間以25架無人機攻擊克里米亞的行動。俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島。莫斯科指責基輔最近對包括克里姆林宮和俄羅斯邊境城鎮發動一系列無人機攻擊，今天通報的攻擊是其中最新一波行動。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基走訪西部城巿伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）時說：「漸漸地，戰爭正在回到俄羅斯國土上，回到具象徵意義的俄羅斯中樞和軍事基地上，這是一個難以避免、自然而且絕對公平的進程。」

他強調，「烏克蘭越來越強大了」，但也警告烏克蘭應該為冬季時能源基礎設施恐再遭攻擊作好準備：「我們必須意識到，就跟去年一樣，俄羅斯恐怖分子今年冬天可能仍會攻擊我們的能源部門和關鍵設施。」

另據路透報導，七大工業國集團（G7）於北大西洋公約組織 高峰會後承諾為烏克蘭提供安全保障。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，本周將開始與美國進行諮商，討論華府於基輔完成加入北大西洋公約組織進程之前提供安全擔保。

葉爾馬克在加密通訊軟體Telegram上寫道：「對烏克蘭的安全擔保將會是確保烏克蘭防衛能力和未來阻止俄羅斯侵略的具體而且長期的義務。這些都將是明確擬定的模式和支持機制。」

他表示，相關擔保「於烏克蘭取得北大西洋公約組織會籍之前都有效」。