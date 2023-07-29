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哪來的？烏克蘭被披露用北韓火箭攻擊俄軍陣地

中央社／基輔29日綜合外電報導
烏軍在烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）附近操作蘇聯時代的「格勒式」（Grad）多管火箭系統。圖為一顆落在烏克蘭赫爾松地區的未爆炸火箭。（路透資料照片）
烏軍在烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）附近操作蘇聯時代的「格勒式」（Grad）多管火箭系統。圖為一顆落在烏克蘭赫爾松地區的未爆炸火箭。（路透資料照片）

英國「金融時報」今天披露，烏克蘭軍人正使用北韓製火箭來攻擊俄羅斯陣地，他們說，這些武器是被某個「友好」國家從船上「扣押」後轉交給烏克蘭。

烏克蘭國防部表示，這些武器是從俄羅斯人手裡所奪來。烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）說：「我們繳獲他們的戰車和裝備，這非常有可能也是烏軍成功執行軍事行動的成果。」

美國曾指控北韓提供武器給俄羅斯，包括所謂透過海運；但美方並未提出證據，在烏克蘭戰場上北韓武器也不常見。

北韓與俄羅斯均否認有武器交易。

烏軍在烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）附近操作蘇聯時代的「格勒式」（Grad）多管火箭系統，他們向金融時報記者出示來自北韓的武器。巴赫姆特經歷漫長的激戰，幾乎化為廢墟。

烏克蘭砲兵指揮官魯斯蘭（Ruslan）說，他手下的弟兄並不喜歡北韓彈藥，因為啞彈率相對較高。根據標示，這些彈藥大部分是在1980年代和1990年代製造。

但即便這些武器靠不住，烏軍仍樂於使用。魯斯蘭說：「我們需要能拿到的每一支火箭。」

北韓直接提供彈藥給烏克蘭的可能性極小，因為平壤當局支持俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）本周罕見造訪平壤，出席北韓紀念韓戰停戰70周年活動，這是自1991年蘇聯解體以來，俄國國防部長首度親赴北韓。

蕭依古在訪問期間，被拍到與北韓領袖金正恩在平壤的軍事展覽上一起參觀北韓彈道飛彈的畫面，顯示在各自與美國反目後，俄國與北韓關係更加密切。

北韓 烏克蘭 俄羅斯

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