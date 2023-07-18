我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

克里米亞大橋道路交通部分恢復 俄夜襲黑海港口

編譯高詣軒／即時報導
又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge）的克里米亞大橋傳遭破壞，相關人員17日在現場展開修復，照片由俄國反恐單位釋出。（歐新社）
又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge）的克里米亞大橋傳遭破壞，相關人員17日在現場展開修復，照片由俄國反恐單位釋出。（歐新社）

英國廣播公司（BBC）報導，連接俄國克里米亞半島的「克里米亞大橋」17日傳出遭攻擊受損後，俄國當局表示，該橋道路交通已局部恢復，車輛可以使用單線車道通過俄、克之間的克赤海峽（Kerch Strait），並釋出現場影片。

克里米亞大橋遭攻擊，已導致一對赴當地度假的夫妻因此喪命，其同行女兒受傷。俄方對此指控是烏國透過無人艇發動攻勢。

俄國總統普亭已矢言，軍方將會有所回應。俄國也已拒絕延長讓穀物可從烏克蘭黑海港口安全出口的一項穀物協議，但否認此舉意在報復。

BBC指出，在俄國表態譴責後，烏克蘭在夜間就遭到一波俄國飛彈襲擊，遇襲地點包括黑海港口敖德薩（Odesa）。官員表示，飛彈殘骸已使港口和數間民宅受損。

據路透報導，烏國空軍表示已擊落在夜間來襲的6枚「口徑」（Kalibr）飛彈，以及36架入侵無人機當中的31架，擊落地點多在烏南敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區，剩餘則是在其他東部地區摧毀。

烏克蘭尚未正式坦承發動日前對該橋的攻擊，但有情報單位人士向BBC透露，攻擊幕後主事者是烏國，使用的設備是無人艇。

俄國 烏克蘭 克里米亞

上一則

烏軍稱俄軍集結超過10萬兵力與900輛戰車 接近蘇聯在阿富汗最大兵力

延伸閱讀

克里米亞大橋又傳爆炸 至少2死1傷 俄控烏策動

克里米亞大橋又傳爆炸 至少2死1傷 俄控烏策動
俄退出黑海穀物協議「威脅全球糧價」西方盼中國出面協調

俄退出黑海穀物協議「威脅全球糧價」西方盼中國出面協調
烏克蘭攻擊克里米亞大橋 普亭揚言展開報復

烏克蘭攻擊克里米亞大橋 普亭揚言展開報復
俄方：停止黑海穀物協議已成定局 美中聯合國大使皆表態

俄方：停止黑海穀物協議已成定局 美中聯合國大使皆表態

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20
美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友、非洲國家馬利。(美聯社)

美軍人員拼錯電郵域名 誤發數百萬封敏感郵件給俄盟友

2023-07-17 20:26

超人氣

更多 >
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛
想維護心臟健康 這個習慣最不利

想維護心臟健康 這個習慣最不利