克里米亞大橋道路交通部分恢復 俄夜襲黑海港口

又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge）的克里米亞大橋傳遭破壞，相關人員17日在現場展開修復，照片由俄國反恐單位釋出。（歐新社）

英國廣播公司（BBC）報導，連接俄國 和克里米亞 半島的「克里米亞大橋」17日傳出遭攻擊受損後，俄國當局表示，該橋道路交通已局部恢復，車輛可以使用單線車道通過俄、克之間的克赤海峽（Kerch Strait），並釋出現場影片。

克里米亞大橋遭攻擊，已導致一對赴當地度假的夫妻因此喪命，其同行女兒受傷。俄方對此指控是烏國透過無人艇發動攻勢。

Ukraine war: Russia says Crimean bridge partially open to cars again https://t.co/seOsEZxAXx — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2023

俄國總統普亭已矢言，軍方將會有所回應。俄國也已拒絕延長讓穀物可從烏克蘭 黑海港口安全出口的一項穀物協議，但否認此舉意在報復。

BBC指出，在俄國表態譴責後，烏克蘭在夜間就遭到一波俄國飛彈襲擊，遇襲地點包括黑海港口敖德薩（Odesa）。官員表示，飛彈殘骸已使港口和數間民宅受損。

據路透報導，烏國空軍表示已擊落在夜間來襲的6枚「口徑」（Kalibr）飛彈，以及36架入侵無人機當中的31架，擊落地點多在烏南敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區，剩餘則是在其他東部地區摧毀。

烏克蘭尚未正式坦承發動日前對該橋的攻擊，但有情報單位人士向BBC透露，攻擊幕後主事者是烏國，使用的設備是無人艇。