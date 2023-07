克里米亞大橋道路交通部分恢復 俄夜襲黑海港口

英國廣播公司(BBC)報導,連接俄國 和克里米亞 半島的「克里米亞大橋」17日傳出遭攻擊受損後,俄國當局表示,該橋道路交通已局部恢復,車輛可以使用單線車道通過俄、克之間的克赤海峽(Kerch Strait),並釋出現場影片。

克里米亞大橋遭攻擊,已導致一對赴當地度假的夫妻因此喪命,其同行女兒受傷。俄方對此指控是烏國透過無人艇發動攻勢。

