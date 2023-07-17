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3成國土變雷區 烏克蘭處處死亡陷阱

編譯中心╱綜合16日電
烏克蘭排雷人員在哈爾科夫州清除地雷。(Getty Images)
烏克蘭排雷人員在哈爾科夫州清除地雷。(Getty Images)

烏克蘭軍方表示，烏軍上月發動反攻以來推進艱難，主因是士兵和戰車難以安全經過雷區；一個地雷就是一個「死亡陷阱」，現在俄烏戰場可以說是遍布「死亡陷阱」。

英國BBC估計，烏克蘭有近三成國土面積受到地雷污染。隨著美國同意向基輔提供集束彈，外界更加擔憂，未立即引爆的啞彈將成為地雷，遺禍數十甚至數百年。

俄羅斯國防部上月數次發布視頻顯示，俄軍在扎波羅熱地區摧毀多輛西方援烏裝甲車輛，包括德製「豹」式坦克和美製「布萊德利」步兵戰車。美媒當時報導，烏軍在對俄軍發動反攻的過程中遭遇「重大傷亡」，俄軍利用遠程火箭散布地雷，結合反坦克飛彈，讓烏軍幾乎無法穿過雷區。

烏軍總司令扎盧日尼表示，普通坦克根本無法安全駛過雷區，一旦觸雷，車內士兵非死即傷；就算乘坐「布萊德利」戰車和「豹」式坦克，也只能略微減輕士兵受傷程度，依然難以突破俄軍防禦。

烏軍一名軍官表示，蝴蝶雷是他們最怕遇見的地雷之一。蝴蝶雷的外殼是塑料，這使其可以不被金屬探測器和一些掃雷裝置發現。這種地雷內裝有約40克炸藥，足以炸掉一隻腳。專家稱，蝴蝶雷的戰略目標從追求「一擊斃命」變為「失能性致殘」，加上撒布數量大，極易造成大面積傷亡。

根據「人權觀察」報告，烏軍散布的蝴蝶雷導致至少11名平民身亡、50名平民受傷。一半的傷者接受了雙腳或小腿截肢，傷者中有5名兒童。蝴蝶雷外形小巧，外殼顏色鮮艷，孩童很容易將其誤認為玩具，從而被炸傷。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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