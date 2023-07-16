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1天滅敵200 烏南反攻有進展 尹錫悅突訪烏 承諾擴大援助

編譯中心／綜合15日電
烏國高階軍官稱，南部戰線反攻有進展。圖為烏克蘭士兵15日在頓內次克地區。（Getty Images）
烏國高階軍官稱，南部戰線反攻有進展。圖為烏克蘭士兵15日在頓內次克地區。（Getty Images）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對民眾示警，稱俄羅斯正投入一切資源來阻止烏軍反攻。烏軍在南部戰線的司令塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）表示，他的部隊正「有系統地將敵人逐出陣地」。他在Telegram上稱去24小時內，敵人至少損失200人。

路透報導，烏克蘭軍事分析人士表示烏軍要往南繼續推進恐怕並不容易。

烏克蘭6月初展開外界期待已久的大反攻，目標是奪回俄軍2022年2月入侵時佔領的烏東、烏南大片土地。

目前烏軍的反攻集中於烏南朝亞速海（Sea of Azov）和烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近地區推進過程中，收回被俄軍占領的村莊據點。

俄羅斯表示，俄軍擊退烏克蘭對包括巴赫姆特周遭在內烏東頓內茨克（Donetsk）地區的攻擊。

澤倫斯基14日主持完與高階將領的會議後於晚間透過影片發表談話，稱「我們都必需盡可能清楚的瞭解到，在我國南部和東部的土地上，俄羅斯部隊正竭盡所能阻止我軍反攻。」「每往前推進1000公尺、各個作戰旅每次的成功，都值得我們引以為傲。」

另外，中央社引述法新社報導，南韓總統尹錫悅今天首度訪問烏克蘭，並承諾將「擴大規模」提供基輔人道與非致命軍事援助。他還表示，烏克蘭處境讓他想起過去的南韓，當時在國際援助下擊退北韓後順利發展。

南韓是世界第9大武器出口國，但長期抱持不供應致命武器給正在發生衝突地區的政策。

尹錫悅在與烏克蘭總統澤倫斯基召開的聯合記者會上宣布，南韓「將較去年擴大供應規模，當時我們是提供頭盔和防彈背心這類物資」。

尹錫悅並表示，南韓提供烏克蘭的人道援助金額，將由去年的1億美元增至今年的1億5000萬美元。

澤倫斯基感謝尹錫悅再度主動「提供烏克蘭財務、技術和人道援助」。

南韓生產大量與北大西洋公約組織（NATO）需求相容的武器，包括戰車、榴彈砲和受歡迎的砲彈。首爾也出售戰車和榴彈砲給波蘭，而波蘭是烏克蘭對抗俄羅斯全面侵略的關鍵盟邦。

南韓總統尹錫悅（左）15日首度訪問烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基（右），承諾將「擴大...
南韓總統尹錫悅（左）15日首度訪問烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基（右），承諾將「擴大規模」提供基輔人道與非致命軍事援助。（美聯社）

烏克蘭 南韓 澤倫斯基

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