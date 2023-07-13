英防相建議最好表現得更感激 澤倫斯基：可以每天早上醒來親自感謝他

烏克蘭總統澤倫斯基，攝於12日。（美聯社）

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在北約 峰會期間回憶，曾「建議」烏克蘭 總統澤倫斯基 ，若希望西方國家繼續提供軍援，最好表現得「更感激」，也在面對一整張新的武器願望清單時直言「我不是亞馬遜」。有記者就此事提問，澤倫斯基則堅稱自己一直對西方提供軍援與其他協助心懷感激。

根據烏克蘭真理報的引述，澤倫斯基在答覆記者時表示，「在我看來，我們一直非常感謝英國，始終感謝首相與國防大臣華勒斯先生…我只是不知道他是什麼意思，不然我們應該怎麼表達我們的謝意，他可以發簡訊給我解釋…我們可以每天早上醒來與親自感謝大臣」。

🫂 We can thank the Defence Secretary personally when we wake up every morning – @ZelenskyyUa on Ben @BWallaceMP’s criticism https://t.co/FPpfo1mool — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) July 12, 2023

澤倫斯基接著說，「英國是我們的夥伴，我們對此心存感激，或許大臣想要一些具體的表示…但我覺得我們有著良好的關係。我們對人民心存感激，畢竟人民的強力支持影響了任何國家領導人的支持」。

另根據衛報跟俄羅斯官媒RT報導，美國國安顧問蘇利文出席北約公開論壇，有名烏克蘭活動家公開質疑拜登是否因為「害怕俄羅斯打輸、害怕烏克蘭打贏」而拒絕邀請烏克蘭加盟北約。

對此，顯然被激怒的蘇利文表示，基輔當局的一些批評「完全沒有根據與不公平」。他指出，華府向烏軍提供了「巨量的能力」，「我認為，美國人民確實值得美國政府以及世界其他地方為他們願意挺身而出表達一定程度的感激」。