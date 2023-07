英防相建議最好表現得更感激 澤倫斯基：可以每天早上醒來親自感謝他

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)在北約 峰會期間回憶,曾「建議」烏克蘭 總統澤倫斯基 ,若希望西方國家繼續提供軍援,最好表現得「更感激」,也在面對一整張新的武器願望清單時直言「我不是亞馬遜」。有記者就此事提問,澤倫斯基則堅稱自己一直對西方提供軍援與其他協助心懷感激。

根據烏克蘭真理報的引述,澤倫斯基在答覆記者時表示,「在我看來,我們一直非常感謝英國,始終感謝首相與國防大臣華勒斯先生…我只是不知道他是什麼意思,不然我們應該怎麼表達我們的謝意,他可以發簡訊給我解釋…我們可以每天早上醒來與親自感謝大臣」。

