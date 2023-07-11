北約挺烏聲明未提具體入會時程 澤倫斯基重批成員國「不歡迎」

北大西洋公約組織（NATO）11日於立陶宛召開為期2天的領袖峰會，會中31位國家元首簽署聯合聲明，重申對烏克蘭的援助，內容隻字未提邀請烏克蘭加入北約的具體時程或條件。(歐新社)

英國衛報報導，北大西洋公約組織（NATO）11日於立陶宛召開為期2天的領袖峰會，會中31位國家元首簽署聯合聲明，重申對烏克蘭 的援助。然而，內容隻字未提邀請烏克蘭加入北約 的具體時程或條件，引發烏克蘭總統澤倫斯基 重話批評美國總統拜登等盟國領袖「不歡迎」烏克蘭加入北約。

然而，澤倫斯基的強烈發言並未撼動峰會領袖的決議。數小時後，北約發表峰會公報僅表示，「烏克蘭的未來在北約」，只要基輔實現一定的「民主和國安改革」，盟友將「進一步邀請烏克蘭加入北約」。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則說「時機成熟」將邀請烏克蘭入會。

隨後，澤倫斯基再聲明，「今日，我滿懷信心前往峰會，我相信會有定奪也相信盟友，更相信強大的北約。一個不會猶豫不決、浪費時間和看侵略者臉色的北約⋯⋯希望這份信心能成真。」

其實從公報措辭不難看出德國和美國的反對立場，憂心過於肯定的承諾會導致俄羅斯升級行動，一旦烏克蘭在戰時獲准入會，也就意味著北約所有成員國將向莫斯科宣戰。

細察澤倫斯基的激烈言論，其實和他一直以來的公開發言大相逕庭。澤倫斯基的聲明一向經過精心調整，無非是要拉攏西方國家共同擊退俄羅斯。此次在峰會發表公報前竟罕見地怒批北約成員國，似乎是有意在最後關頭採取強硬態勢，以期峰會結束前改寫北約對烏克蘭入會的決策。