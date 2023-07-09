美擬供烏「集束彈」 英、加、西、義等盟邦齊聲反對

美國7日證實將提供烏克蘭集束彈，美國一些盟邦對此表達不安。（美聯社）

英國廣播公司(BBC)報導，美國7日證實將提供烏克蘭 集束彈(cluster bombs)，美國一些盟邦對此表達不安，英國、加拿大 、紐西蘭、西班牙和義大利 都表示反對在烏克蘭使用集束彈。

美國總統拜登7日接受CNN訪問時表示，這是「非常艱難的決定」，因為烏克蘭的彈藥快用完了。全球有100多國禁止使用集束彈，因為這種炸彈會釋出很多小炸彈，無差別殺傷的範圍很廣，恐傷及平民。

集束炸也因失敗率高引起爭議，未引爆的小炸彈可能在地面存在很多年，之後被誤觸引爆。

美國的決定立刻遭到人權團體批評。美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)對記者說，美國提供給烏克蘭的集束彈比俄羅斯在烏克蘭使用的集束彈，失敗率少得多。

但一些美國盟邦8日拒絕為美國的決定背書。英國首相蘇納克(Rishi Sunak)強調，英國是禁止使用集束彈的「集束彈藥公約」(the Convention on Cluster Munitions)的123個簽約國之一。

紐西蘭更是催生「集束彈藥公約」的國家之一，紐西蘭總理希金斯(Chris Hipkins)表示，這種武器「具有無差別殺傷力，對無辜的人造成巨大傷害，並可能有長期的影響」。

他說，紐西蘭已告知白宮，紐西蘭反對在烏克蘭使用集束彈。

西班牙國防部長羅布雷斯(Margarita Roble)對記者說，她的國家堅定承諾某些武器不能運送給烏克蘭。

她說，「不能使用集束彈，我們支持合法保衛烏克蘭，我們了解不應該使用集束彈」。

加拿大政府也關切對兒童可能造成的傷害，因為集束彈有時候很多年未被引爆。

加拿大表示該國反對使用集束彈，並繼續遵守「集束彈藥公約」，「我們認真看待對公約的義務，並鼓勵全球普遍加入公約」。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日也發表聲明，表示義大利遵守「集束彈藥公約」，禁止生產、轉讓和儲存集束彈藥，並符合大西洋聯盟的價值觀，希望公約的原則能普遍適用。梅洛尼再次強調義大利支持烏克蘭的決心，但不會使用傷及無辜平民的炸彈。