瓦格納傳辦遊行測普亭威信 克宮回應了

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津。（美聯社）

白俄羅斯總統盧卡申科6日證實，日前俄羅斯傭兵「瓦格納 」集團首腦普里格津已返俄。 一個名為「瓦格納集團」的「紙飛機」頻道6日自稱正在招募人員，並被據說是瓦格納戰士的人士引用，還號召頻道近25萬訂閱者8日參加在聖彼得堡的集會，當天會發放T恤和貼紙等瓦格納商品。華爾街日報報導，這將對俄國 總統普亭 威信構成新挑戰。

盧卡申科上月與普里格津達成協議，停止進軍俄國首都莫斯科，並向他承諾他會安全前往白俄。他在6日表示，普里格津已不在白俄領土；俄媒「國際文傳電訊社」引述克宮發言人佩斯科夫說法：「我們沒有能力也無意追蹤其動向」。

瓦格納駐聖彼得堡招募人員說，他們所宣布將舉辦的集會「只是集會，別無其他目的」，且普里格津預期不會參加。克宮和瓦格納發言人沒有立即回覆置評請求。

如果普里格津真的在俄國，他的存在將減弱普亭權威。普亭的領導能力遭遇23年執政以來最嚴重挑戰後，人們進一步對普亭的權威產生懷疑。一些分析家說，這也引發人們懷疑，將俄國逼往內戰邊緣的普里格津，將如何保持無事。

俄國社交媒體最近充斥在聖彼得堡目擊到普里格津的報導。隨俄國日益積極控制關於瓦格納和普里格津的輿論，俄官媒6日稍晚播放突襲普里格津在聖彼得堡的豪宅和辦公室等資產影片，展現他富裕的生活，似乎意在抹黑曾是普亭盟友，如今已成為敵人的普里格津。

另據法國廣播電台報導，歐盟成員7日達成一項加速生產炮彈援助烏克蘭的協議，要在未來12個月內將炮彈產量提升到年產100萬枚。

這項計畫的預算為5億歐元（約5.5億美元），將允許共同向製造商投資，以增加製造商在歐盟工廠生產地對地彈藥、火炮彈藥和導彈的。