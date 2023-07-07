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普里格津被證實返俄又遭傳將辦集會 普亭威信面臨挑戰

編譯羅方妤／即時報導
白俄羅斯總統盧卡申科6日證實，日前發動快閃兵變逃往白俄的俄羅斯傭兵「瓦格納」集團首腦普里格津已返俄。(美聯社)
白俄羅斯總統盧卡申科6日證實，日前發動快閃兵變逃往白俄的俄羅斯傭兵「瓦格納」集團首腦普里格津已返俄。(美聯社)

白俄羅斯總統盧卡申科6日證實，日前發動快閃兵變逃往白俄的俄羅斯傭兵「瓦格納」集團首腦普里格津已返俄。華爾街日報報導，這將對俄國總統普亭威信構成新挑戰。

盧卡申科上月與普里格津達成協議，停止進軍俄國首都莫斯科，並向他承諾他會安全前往白俄。他在6日表示，普里格津已不在白俄領土。俄媒「國際文傳電訊社」引述克宮發言人佩斯科夫說法：「我們沒有能力也無意追蹤其動向。」

一個名為「瓦格納集團」的「紙飛機」頻道6日自稱正在招募人員，並被據說是瓦格納戰士的人士引用，還號召頻道近25萬訂閱者8日參加在聖彼得堡的集會，當天會發放Ｔ恤和貼紙等瓦格納商品。

瓦格納駐聖彼得堡招募人員說，他們所宣布將舉辦的集會「就只是一場集會，別無其他目的」，且普里格津預期不會參加。

克宮和瓦格納發言人沒有立即回覆置評請求。

如果普里格津真的在俄國，他的存在將減弱普亭權威。普亭的領導能力遭遇23年執政以來最嚴重挑戰後，人們進一步對普亭的權威產生懷疑。一些分析家說，這也引發人們懷疑，將俄國逼往內戰邊緣的普里格津，將如何保持無事。

俄國社交媒體最近幾天充斥在聖彼得堡目擊到普里格津的報導。隨著俄國日益積極控制關於瓦格納和普里格津的輿論，俄國官媒六日稍晚播放突襲普里格津在聖彼得堡的豪宅和辦公室等資產影片，展現他富裕的生活，似乎意在抹黑曾是普亭盟友，如今已成為敵人的普里格津。

瓦格納 俄國 普亭

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