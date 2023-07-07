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美前高官與俄重要人士就俄烏戰爭秘密會談？美稱未批准支持、俄否認

編譯周辰陽／即時報導
NBC新聞6日獨家披露，美國前國安高官與俄羅斯外長在內的重要俄方人士舉行過秘密會談，目的是為結束俄烏戰爭的協商打下基礎。資料照片。（美聯社）
NBC新聞6日獨家披露，美國前國安高官與俄羅斯外長在內的重要俄方人士舉行過秘密會談，目的是為結束俄烏戰爭的協商打下基礎。資料照片。（美聯社）

NBC新聞6日獨家披露，一群美國前國安高層官員與據信接近克里姆林宮的俄羅斯重要人士舉行過秘密會談，而且至少有一次的會面對象是俄羅斯外交部長拉夫羅夫，目的是為結束俄烏戰爭的協商打下基礎。

NBC新聞的消息來源是6位聽取了關於討論簡報的人士，分別是4位前任官員與2位現任官員。在一個幕後進行秘密渠道外交的高層案例中，拉夫羅夫4月跟該小組成員在紐約進行了數小時的會面，列入議程的是俄烏戰爭部分最棘手的問題，像是烏克蘭或許永遠不能解放的俄占領土結局，以及尋找雙方都還可以忍受的渺茫外交下台階。

前任與現任官員透露，跟拉夫羅夫會面的人士是前外交官兼即將卸任的「外交關係協會」（the Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass），小組成員包括了歐洲事務專家凱強（Charles Kupchan）與俄羅斯事務專家葛拉罕（Thomas Graham），兩人都是前白宮國務院官員跟外交關係協會研究員。

涉及此事的前美方官員不是沒有回應置評請求，就是拒絕公開發表評論。消息人士表示，私下會談的目標之一是在可能的情況下，確保跟俄羅斯的溝通渠道暢通，並摸清楚哪裡可能有未來就結束戰爭進行談判、妥協與外交的空間。

報導指出，這種討論在外交用語被稱為「二軌外交」，而在拉夫羅夫開會的情況，則是現任官員參與了對話的「一點五軌外交」。兩位消息人士向NBC新聞表示，前述的討論是在拜登政府知情的情況下進行，但並非按其指示，而參與會晤拉夫羅夫的前官員事後向白宮國安會做了簡報。

衛報報導，白宮與國務院均表示，拜登政府沒有批准或支持美方前國安高官與拉夫羅夫等俄方人士就潛在結束俄烏戰爭的談判舉行秘密會議。俄羅斯官媒RT則報導，俄羅斯外交部發言人札哈洛娃稱NBC新聞的獨家報導並不準確。她在「紙飛機」頻道寫道，這是「假的（新聞）」與「西方媒體散播的假訊息」。

俄羅斯 白宮 國務院

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