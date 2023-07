美前高官與俄重要人士就俄烏戰爭秘密會談？美稱未批准支持、俄否認

NBC新聞6日獨家披露,一群美國前國安高層官員與據信接近克里姆林宮的俄羅斯 重要人士舉行過秘密會談,而且至少有一次的會面對象是俄羅斯外交部長拉夫羅夫,目的是為結束俄烏戰爭的協商打下基礎。

NBC新聞的消息來源是6位聽取了關於討論簡報的人士,分別是4位前任官員與2位現任官員。在一個幕後進行秘密渠道外交的高層案例中,拉夫羅夫4月跟該小組成員在紐約進行了數小時的會面,列入議程的是俄烏戰爭部分最棘手的問題,像是烏克蘭或許永遠不能解放的俄占領土結局,以及尋找雙方都還可以忍受的渺茫外交下台階。

