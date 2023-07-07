白俄總統：普里格津已返俄 普亭不會殺他

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津。（美聯社）

白俄羅斯 總統盧卡申科今天表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津已經離開白俄，並返回俄國 ，並強調對方「行動自由」，俄總統普亭 不會「殲滅」他；克宮昨稱沒跟進普里格津的動向。

路透報導，盧卡申科今天告訴媒體：「關於普里格津，他目前在俄國聖彼得堡。他現在不在白俄羅斯領土。」

根據航班追蹤資料，一架跟普里格津有關的商業客機昨天飛離聖彼得堡前往莫斯科，並於今天飛往俄國南部。不過，目前不清楚普里格津是否在機上。

盧卡申科對於他居間斡旋讓瓦格納武裝兵變落幕而感到自豪。普亭曾說，這場兵變可能會讓俄羅斯陷入內戰。盧卡申科上周還透露，他曾勸說普亭不要「除去」普里格津。

不過，盧卡申科居中斡旋協議的條件，以及是否按照協議執行，目前仍多不明朗。

另外，俄羅斯國營電視台昨天對普里格津展開猛烈攻擊，播出執法人員查抄其辦公室的「獨家畫面」，痛斥普里格津是「叛徒」。

這段影片由特別來賓記者彼卓夫引言介紹，節目主持人、議員波波夫指出，部隊的腐敗證明了「叛徒」普里格津過往的罪行以及偽善。

影片中，執法人員突襲普里格津在聖彼得堡的辦公室，還拍到他的其中一間房產。彼卓夫說，普里格津的房產內發現6億盧布現金（約657.5萬美元），還有一堆金子。

影片顯示，普里格津辦公室內有多個裝滿大面額盧布的箱子，豪宅內美元以捆計算，他還有私人直升機、武器儲藏室、多頂假髮、設備齊全的醫療室等等。

電視台播出武裝執法人員進入普里格津辦公室的影片。彼卓夫說，「我認為，把普里格津塑造成人民英雄形象，都是普里格津資助的媒體所為。兵變失敗後，這些媒體隨即關閉逃跑」。