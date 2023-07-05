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神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

編譯中心╱綜合4日電
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首領普里格津「神隱白俄羅斯8天」後，4日打破沉默，聲稱瓦格納集團仍在繼續招募人員；烏克蘭軍方則表示，俄羅斯在烏東兩大前線部署了逾18萬大軍。

烏克蘭真理報報導，普里格津在瓦格納集團專屬Telegram頻道發表的音訊談話中說，瓦格納發動的「正義行軍」是針對叛徒，他強調瓦格納集團仍在繼續招募人員：「我認為我們取得很大成就，我相信不久的將來，你會看到我們下一場勝利。」

普里格津呼籲俄國人支持該集團，他沒有具體說明，所謂的「勝利」是誰的勝利，也沒有提供任何有關他下落的訊息，目前尚不清楚音訊何時錄製。

不過集團專屬Telegram頻道也發布了招兵廣告，稱「儘管俄羅斯瓦格納中心暫停運作，但瓦格納集團仍在繼續招募人員。除戰略飛彈部隊外，所有軍事專業人員我們都需要。」

另據美國CNN報導，烏克蘭武裝部隊東部軍團發言人切雷瓦蒂(Serhii Cherevatyi)3日接受烏克蘭媒體訪問時指出，「在東部軍團負責的範圍內，俄羅斯已部署超過18萬大軍。由於利曼-庫普揚斯克（Lyman-Kupyansk）的前線較長，因此敵軍集中在那裡」。

他說，這支軍力相當強大，包括空中突擊、機械化部隊、Bars陸軍預備役、國土防衛軍，還有新成立的「風暴Z」（Storm Z）公司所招募的前科犯。

他說，約有5萬俄軍集結在巴赫姆特（Bakhmut）前線。利曼和庫普揚斯克相距約100公里，位於巴赫姆特北方。

烏克蘭軍方3日表示，俄羅斯在烏東兩大前線部署了逾18萬大軍。圖為駐守在利曼附近的...
烏克蘭軍方3日表示，俄羅斯在烏東兩大前線部署了逾18萬大軍。圖為駐守在利曼附近的烏軍。(路透)

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