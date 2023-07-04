拜登赴北約峰會 訪芬蘭為何受矚目？

白宮2日宣布，美國總統拜登已排定7月出訪歐洲行程。(美聯社)

白宮2日宣布，美國總統拜登已排定7月出訪歐洲行程，預定訪問英國，再出席於立陶宛首都維爾紐斯召開的北約 年度高峰會，最後到甫成為北約新會員國的芬蘭，參加美國與北歐峰會，屆時芬蘭、瑞典、丹麥、挪威及冰島領袖都將與會。

白宮聲明，拜登這次出訪為期5天，他9日將啟程前往英國，將會晤英國國王查理三世和首相蘇納克。拜登隨後赴維爾紐斯出席11至12日舉行的北約峰會，這也是他此行的重頭戲，還將到芬蘭首都赫爾辛基停留1天，參與美國與北歐峰會。芬蘭入會，代表北約東翼安全的重大變化，使擘劃北約擴張後新的地緣政治態勢，成為今年峰會的重要議題。

白宮也正準備瑞典總理克里斯特森本周稍晚訪美事宜，商討瑞典加盟北約議題。美國此前表示，北約已接近就如何處理烏克蘭 請求入會達成共識。

烏克蘭總統澤倫斯基1日說，他希望正對抗俄羅斯 入侵的烏克蘭，可以在此次北約峰會接獲邀請，在俄烏戰爭結束後，能夠加入北約。

美聯社報導，北約現有約4萬名兵力，在從其以北的成員國愛沙尼亞到以南黑海濱的羅馬尼亞待命，每天都有近百架軍機在北約國家領空執行任務，另有共27艘軍艦在波羅的海和地中海巡弋，而這些兵力及武器的數量很可能進一步增加。根據最新方案，北約目標在30天內，將其東翼的待命兵力提升最多30萬員，並將北約整個範圍畫分為3個地區。

此外，烏克蘭官員3日表示，烏國部隊上周從俄羅斯軍隊手中收復37平方公里國土。澤倫斯基形容前線戰況「膠著」，但他讚揚烏軍在南部和東部有所斬獲。

對此，北約(NATO)高級官員包爾(Rob Bauer)同日表示，烏克蘭針對俄羅斯軍隊的反攻是很困難的，其原因在於地雷以及其他障礙的存在，但烏克蘭軍隊謹慎行事是正確的。

包爾表示，「我們在二戰中的諾曼第(Normandy)看到，盟軍花了近9周才真正突破德國人的防線。所以，進展不快不足為奇。」

路透於4月看到的衛星影像顯示，俄國已構築大量防禦工事、戰壕、反車輛障礙，以及其他減緩烏克蘭人推進的阻礙。

另據路透報導，俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）國際關係委員會主席卡拉辛稍早表示，俄國已將約70萬名兒童從烏克蘭衝突地區帶到俄羅斯境內，逃離烏克蘭衝突地區的轟炸。