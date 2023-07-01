俄末日將軍傳是瓦格納VIP 俄美女副行長又是「被自殺」?

俄羅斯28歲銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova）23日凌晨從莫斯科的11樓自家住宅墜樓，當場身亡。（取材自推特）

曾任烏克蘭戰爭俄軍指揮官的「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin），被指是瓦格納 （Wagner）私人軍事公司的祕密VIP成員；此外，俄羅斯 又傳出重要人士神祕死亡事件，年僅28歲的銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova）23日凌晨從莫斯科的11樓自家住宅墜樓，當場身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，俄國 流亡反對派領袖霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）旗下媒體「檔案中心」取得的文件顯示，蘇洛維金在俄國傭兵組織瓦格納集團內有個人註冊碼。

VIP名單內除了蘇洛維金，至少還有30名俄國高階軍事及情報官員，「檔案中心」稱他們也是瓦格納的VIP成員。

蘇洛維金24日發布影片，向瓦格納首腦普里格津喊話要求停止兵變行動後，就沒再公開露面，目前下落不明。

蘇洛維金是戰功彪炳的俄國空軍司令，在俄國介入敘利亞內戰後，以殘忍作風聞名的蘇洛維金被封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）。

瓦格納集團尚未回應CNN置評要求。目前暫不清楚瓦格納VIP成員資格意味什麼，包括是否有經濟利益方面的糾葛。

另據每日郵報報導，羅科銀行（Loko-Bank）副行長拜柯娃，23日凌晨離奇從11樓住處墜落，因傷勢過重當場死亡，事發前，她正與一名據信為羅科銀行行長的34歲男性友人安德雷（Andrei）喝酒聊天。

烏俄戰爭開打以來，已有多名俄羅斯政商界重要人士離奇死亡，引發外界揣測可能是克里姆林宮為了遏止異議所採取的策略。

46歲的俄羅斯科學和高等教育部副部長庫切連科（Pyotr Kucherenko）5月從古巴出差回國時，在飛往莫斯科的航班上突發病不治。他生前曾批批俄軍侵烏是「法西斯入侵」。