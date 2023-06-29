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俄媒：中俄在莫斯科討論「太空安全」問題

特派記者 廖士鋒／北京即時報導
俄國媒體指出，中俄已在莫斯科討論「太空安全」問題。圖為中國長征十一號運載火箭發射升空。（中新社）
俄國媒體指出，中俄已在莫斯科討論「太空安全」問題。圖為中國長征十一號運載火箭發射升空。（中新社）

中國與俄羅斯近日的外交動向持續頻傳，在俄國副外長訪中後，先是傳出雙方已就反導問題進行磋商，最新消息則是傳出雙方在莫斯科討論了「太空安全」問題，並強調防止太空軍備競賽的重要性。

據俄羅斯衛星通訊社29日援引俄國外交部消息指，俄羅斯和中國在莫斯科討論了確保太空安全問題，「雙方對該領域的局勢進行了評估交流。強調需要繼續密切合作，積極共同努力，防止太空軍備競賽和太空武器化」。

俄國外交部提到，此次會談證實了莫斯科和北京在確保太空安全問題上的一致方針，俄國官方也認為，「必須在專門的多邊平台上、在這一領域進一步密切協調」。

此前，俄羅斯衛星通訊社指出，6月27日俄中兩國外交部就反導彈防禦問題進行了定期磋商。

不過上述兩個消息都沒有在中國外交部官網上披露，後者僅公布俄國副外長魯登科（Andrei Rudenko）25日與26日分別與中國副外長馬朝旭、中國朝鮮事務特別代表劉曉明進行磋商，內容未提及軍事。且俄國兵變後，中國外交部發言人毛寧27日對於中國領導人習近平是否與俄國總統普亭（Vladimir Putin）通話，僅回應「我沒有可以提供的消息」。

公開資料顯示，中國與俄國1999以來曾經多次就反導議題，在領導人共同聲明或者各層級磋商中進行表態。例如，2023年3月中國領導人習近平訪俄時，雙方「聯合聲明」中提到，「中俄對美國加快全球反導體系建設並在世界各地部署反導系統、強化失能性高精度非核武器戰略打擊能力、推進在亞太和歐洲地區部署陸基中程和中短程導彈並向其盟友提供表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢而破壞國際和地區安全和全球戰略穩定」。

此外，中國自己從2010年以來也已數次進行「陸基中段反導試驗」，並於2022年10月首度揭露解放軍陸基中段反導飛彈試射成功畫面。

而就雙方外交互動上，最新消息是俄中企業家總商會理事長王群近日在俄中投資合作主題會議期間表示，「一帶一路」國際論壇將於2023年9月在中國廊坊臨空經濟區舉行，包括俄羅斯在內，有16個國家的代表將出席本屆論壇。

俄國 太空 俄羅斯

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