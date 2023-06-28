扶植傭兵組織1年花多少？普亭首次坦承金額

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，受到外界關注。（路透）

俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團（Wagner）24日發動的短命兵變震驚俄羅斯，俄國 總統普亭（Vladimir Putin）26日發表演說表示，他之所以放任兵變持續，是為了避免流血。27日普亭再度亮相，並指出俄政府一年間共投入860億盧布（約10億美元），完全是由俄國扶植。

瓦格納集團24日發動兵變，一度掌控俄國攻打烏克蘭軍事行動的指揮中心，接著分兵北上莫斯科，但在最後關頭罷手，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在白俄羅斯 總統斡旋安排下，前往白俄羅斯流亡。

普亭27日公開亮相評論兵變事件，罕見承認瓦格納集團完全是俄國政府支持援助，在2022年5月到2023年5月之間，俄國政府總共投入860億盧布，普里格津所經營的餐飲食品事業Concord，近一年來也從俄國政府標案中賺到800億盧布（約9.37億美元）。

普亭並暗示流亡白俄的普里格津，可能因貪腐遭到調查追訴。

媒體報導，瓦格納集團長期被視為俄國政府的產物，更被視為是普亭的打手，但普亭如此具體說明俄國政府在瓦格納集團上的開銷卻是第一次。

在瓦格納短命兵變後，曾擔任與烏克蘭和談的俄羅斯代表、俄資深國會議員斯魯茨基（Leonid Slutsky）26日深夜在Telegram發文，呼籲莫斯科當局至少招募專業軍事人員700萬人，「這個國家不需要任何民間軍事公司（private military companies，PMCs）和類似組織」。

然而，招募700萬大軍需要龐大的預算額度。俄國受到侵烏戰爭的影響，加上繼之而來的西方國家制裁，去年經濟萎縮2.2%，今年預料僅有微幅反彈。

此外，聯合國27日公布報告，指俄羅斯在烏克蘭戰爭期間已經草率處決77名遭到任意拘留的平民；當中有72名男性和5名女性，另有2名男性拘留者死於酷刑、不人道拘留條件，以及得不到醫療照護等因素。

聯合國烏克蘭人權監測團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）團長包格納（Matilda Bogner）表示，俄羅斯武裝部隊、執法部門和監獄當局對平民拘留者實施廣泛的酷刑和虐待，酷刑被用來迫使受害者承認幫助烏克蘭武裝部隊，強迫他們和占領當局合作，或恐嚇那些持親烏克蘭觀點的人。