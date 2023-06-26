我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

俄若政變 核武去向是一大隱憂

編譯中心／綜合25日電

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）揮軍莫斯科，雖然閃電結束叛變，但以讓西方國家過去的恐懼再起：如果俄國國內發生動亂，核子儲備會怎麼樣。

路透報導，「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日達成協議後同意撤軍，讓俄國內部爆發大規模衝突的憂慮得以緩解，但這起事件也彰顯俄國總統普亭權力正在式微。

美國前情報官員表示，俄羅斯街頭出現戰車的景象，讓人想起1991年共產主義強硬派政變未遂，引發外界擔憂蘇聯核武安全以及流氓指揮官可能竊取彈頭。

曾任美國中央情報局（CIA）高級官員的波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示：「情報界會格外關注（俄羅斯）的核子儲備。」

前任俄羅斯分局長的前中情局官員霍夫曼（Daniel Hoffman）則說：「你會想知道誰掌控核武，因為擔心恐怖分子或像（車臣領導人）卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）這樣的壞人可能為了取得影響力而追求核武。」

一位美國會消息人士指出，克宮近年來投入額外資源來實現其武器庫現代化，「俄羅斯的戰略力量總體上是井然有序的」。霍夫曼指出，美國及盟國很想知道，如果俄羅斯換了領導人，新當局將如何使用這些核武，「他們可能向西方勒索任何想要的東西，可能不會遵循與普丁同樣的規則。」

美國官員當然不認為俄羅斯的戰略和戰術武器的安全受到直接威脅，但核武安全一直是華盛頓的隱憂，美國情報機構2023年「年度威脅評估」（Annual Threat Assessment）即表示，儘管自90年代以來俄羅斯核設施的原料保護、控制等有所改善，俄國核原料安全仍令人擔憂。

俄羅斯 俄國 瓦格納

上一則

瑞典雲霄飛車脫軌 1死9傷

下一則

泰坦號事故 曝美聲波監聽系統

延伸閱讀

俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事

俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事
瓦格納兵變 烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利

瓦格納兵變 烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利
北韓「送暖」 力挺俄羅斯處理兵變任何決定

北韓「送暖」 力挺俄羅斯處理兵變任何決定
俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議