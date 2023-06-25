趁瓦格納集團兵變 烏克蘭圖奪回烏東重要城市巴赫姆特

烏克蘭巴赫姆特廢墟鳥瞰圖。巴赫姆特是烏戰中最血腥的戰場，瓦格納部隊圍攻多月後近期才攻陷市中心。（路透）

俄羅斯「瓦格納」傭兵集團領導人普里格津在俄國南部發動兵變後，烏克蘭國防部 官員24日宣布，烏軍在東部戰線占領更多陣地。俄軍也稱，烏軍試圖奪回烏東頓巴斯地區的重要城市巴赫姆特。巴赫姆特是烏戰中最血腥的戰場，瓦格納部隊圍攻多月後近期才攻陷市中心。

烏國國防部副部長馬里亞爾表示，烏軍攻擊奧里霍沃-瓦西利夫卡（Orikhovo-Vasylivka）、巴赫姆特（Bakhmut）、博羅江卡（Borodyanka）、亞吉德涅（Yagidne）、克利斯奇夫卡（Klishchivka）和庫爾久米夫卡（Kurdyumivka）等城鎮附近的俄羅斯防線，並頓巴斯地區與俄軍對峙。她說，烏克蘭軍隊在「各個方面都取得了進展。」

瓦格納集團23日晚間從烏克蘭揮軍回到俄羅斯，進駐頓河畔羅斯托夫，奪下俄國南方軍區總部，24日再沿M-4公路幹線北上直指莫斯科，宣稱已打到俄軍補給線的第二座城市佛洛尼斯市，逼近俄羅斯空軍戰鬥訓練中心基地所在的利佩茨克。

雖然白俄羅斯 斡旋下，瓦格納集團兵變暫告落幕，仍對俄烏戰事造成影響。由於瓦格納的推進路線是俄軍主要陸路補給路線。侵烏俄軍副指揮官蘇羅維金稍早便強調，瓦格納此舉正中烏克蘭下懷，俄羅斯國防部則指烏軍正利用這時機反攻瓦格納曾主導圍攻多月的巴赫姆特。

儘管普里格津較早時強調瓦格納的行動不會損害俄軍在烏攻勢，例如占領飛機場是要確保從這裏出發的飛機只轟炸烏克蘭而非其傭兵部隊，但隨著瓦格納控制所有通往烏克蘭俄占區的補給路線節點，一些網上評論甚至形容在烏俄軍已淪為瓦格納的人質。