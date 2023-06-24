華郵：美6月中接獲普里格津計畫「起義」情報 憂俄不穩危及核武管控

華盛頓郵報報導，美國情報機構在6月中就接獲情報，指俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津計畫「起義」。（美聯社）

華盛頓郵報報導，數名美國官員24日表示，美國情報機構在6月中就接獲情報，指俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin)計畫「起義」，對俄羅斯國防建制派採取武裝行動，並緊急知會白宮和其他政府部門，以免措手不及。

美國官員說，在瓦格納部隊23日占領俄軍一個指揮部，並於24日前進莫斯科之前不久，美國情報才得知瓦格納武裝行動的性質和時間點。

一名官員說，「不過，之前已有足夠的跡象，可以告知我們的領導階層有事將發生，因此，我想他們已有準備」。

這名官員說，過去兩周美方「高度關切」也許會發生什麼事，俄羅斯總統普亭是否仍能掌權，俄國 的不穩定對核武的控制有何影響，「這些發展線上有很多疑問」。

這名官員說，俄國「內戰」可能導致的不穩定，是主要的憂慮。這兩周來，除了白宮以外，國防部 和國務院高階官員，以及國會都接獲這項情資的簡報。

美國官員說，引發普里格津叛變的主要因素是俄國國防部在6月10日下令，所有志願軍必須與政府簽合約。儘管這項命令沒有點名瓦格納，但含意很清楚：政府將接收普里格津的瓦格納部隊，這支部隊已證明是烏克蘭 戰爭的主要戰力，有助於取得一些勝利。

一名烏克蘭官員表示，在6月10日的命令之後，烏克蘭軍方密切注意普里格津，更加相信他也許動員他的部隊反莫斯科。普里格津曾公開反抗國防部的命令，烏克蘭官員認真看待他可能攻擊俄國境內據點的可能性。

這名烏克蘭官員說，普里格津採取行動的時間點不清楚，他也不知道美國與基輔分享普里格津部隊可能採取行動的情報。