俄不甩條約 部署白俄核彈數量拒通報美

烏克蘭重建會議22日落幕，會議募得逾600億美元，是二戰以來成果最豐碩重建會議之一。圖為烏克蘭建築物遇襲。（Getty Images）

隨著俄羅斯入侵烏克蘭 ，俄國 與西方的緊張關係加劇，白俄羅斯 已開始接收俄國總統普亭(Vladimir Putin)公開承諾部署在白俄的俄國戰術或短程核武器。俄羅斯國際傳真社23日引述俄國外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)的話報導，俄羅斯不會向美國通報該國在白俄羅斯部署的核彈頭數量，或是可以搭載核彈頭的海神魚雷(Poseidon torpedo)測試情況。

央廣報導，雷雅布可夫對記者表示，「過去數十年來，美國一直在一些歐洲國家的領土上，保留其戰術核武器，但是從未給出確切的數字。」

短程武器不屬於美俄至今現存的最後一項軍控條約「新戰略武器裁減條約」(New START)的規範範圍，這項限武條約限制兩國的戰略核武庫存。

普亭已經暫停俄羅斯參與這項限武條約，但是美俄雙方都承諾繼續尊重條約的限制。

此外，雷雅布可夫表示，因為沒有涵蓋可搭載核彈頭和核動力自走魚雷(nuclear-powered autonomous torpedoes)，例如海神魚雷的條約或查核機制，因此俄羅斯沒有計畫向美國通報該系統的測試情況。

美國和俄羅斯官員都將海神魚雷形容為一種新型報復性武器，介於魚雷和水下無人機之間，能夠引發放射性海浪攻擊海軍戰鬥群，或是使沿海城市無法居住。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯軍隊及其傀儡武裝組織因在烏克蘭戰爭中侵犯兒童權利，被聯合國列入「恥辱名單」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份年度報告中說，他對2022年烏克蘭發生大量嚴重侵犯兒童的情況感到震驚，「俄軍及其附屬武裝組織大舉襲擊學校、醫院和受保護人員，造成大量兒童遇害和失能，我對此感到特別震驚。」

報告指出，烏克蘭去年有477名兒童喪命，其中136人是俄軍與附屬組織所致，80人是由烏克蘭武裝部隊造成。報告也提到，另有909名兒童失能，其中518人是俄軍和傀儡組織所傷，175人為烏克蘭軍隊所傷。

另外，烏克蘭重建會議22日落幕。英國外交部表示，會議募得逾600億美元，是二戰以來成果最豐碩重建會議之一。

英國外交部指出，總計來自42個國家、橫跨21個產業領域的近500家企業在重建會議框架下加入「烏克蘭商業約定」（Ukraine Business Compact）平台、表達投資意願，其中包括Google（谷歌）、勞斯萊斯（Rolls Royce）、西門子（Siemens）、飛利浦（Philips）、伏德風（Vodafone）、維珍（Virgin）、日立等集團。