我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

俄不甩條約 部署白俄核彈數量拒通報美

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭重建會議22日落幕，會議募得逾600億美元，是二戰以來成果最豐碩重建會議之一。圖為烏克蘭建築物遇襲。（Getty Images）
烏克蘭重建會議22日落幕，會議募得逾600億美元，是二戰以來成果最豐碩重建會議之一。圖為烏克蘭建築物遇襲。（Getty Images）

隨著俄羅斯入侵烏克蘭俄國與西方的緊張關係加劇，白俄羅斯已開始接收俄國總統普亭(Vladimir Putin)公開承諾部署在白俄的俄國戰術或短程核武器。俄羅斯國際傳真社23日引述俄國外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)的話報導，俄羅斯不會向美國通報該國在白俄羅斯部署的核彈頭數量，或是可以搭載核彈頭的海神魚雷(Poseidon torpedo)測試情況。

央廣報導，雷雅布可夫對記者表示，「過去數十年來，美國一直在一些歐洲國家的領土上，保留其戰術核武器，但是從未給出確切的數字。」

短程武器不屬於美俄至今現存的最後一項軍控條約「新戰略武器裁減條約」(New START)的規範範圍，這項限武條約限制兩國的戰略核武庫存。

普亭已經暫停俄羅斯參與這項限武條約，但是美俄雙方都承諾繼續尊重條約的限制。

此外，雷雅布可夫表示，因為沒有涵蓋可搭載核彈頭和核動力自走魚雷(nuclear-powered autonomous torpedoes)，例如海神魚雷的條約或查核機制，因此俄羅斯沒有計畫向美國通報該系統的測試情況。

美國和俄羅斯官員都將海神魚雷形容為一種新型報復性武器，介於魚雷和水下無人機之間，能夠引發放射性海浪攻擊海軍戰鬥群，或是使沿海城市無法居住。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯軍隊及其傀儡武裝組織因在烏克蘭戰爭中侵犯兒童權利，被聯合國列入「恥辱名單」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份年度報告中說，他對2022年烏克蘭發生大量嚴重侵犯兒童的情況感到震驚，「俄軍及其附屬武裝組織大舉襲擊學校、醫院和受保護人員，造成大量兒童遇害和失能，我對此感到特別震驚。」

報告指出，烏克蘭去年有477名兒童喪命，其中136人是俄軍與附屬組織所致，80人是由烏克蘭武裝部隊造成。報告也提到，另有909名兒童失能，其中518人是俄軍和傀儡組織所傷，175人為烏克蘭軍隊所傷。

另外，烏克蘭重建會議22日落幕。英國外交部表示，會議募得逾600億美元，是二戰以來成果最豐碩重建會議之一。

英國外交部指出，總計來自42個國家、橫跨21個產業領域的近500家企業在重建會議框架下加入「烏克蘭商業約定」（Ukraine Business Compact）平台、表達投資意願，其中包括Google（谷歌）、勞斯萊斯（Rolls Royce）、西門子（Siemens）、飛利浦（Philips）、伏德風（Vodafone）、維珍（Virgin）、日立等集團。

七大工業國集團（G7）則與烏克蘭簽訂「潔淨能源夥伴關係」，以推動在烏克蘭打造更安全、現代、去中心化、符合環保原則、與歐洲整合的能源體系。

俄羅斯侵略對烏克蘭人造成莫大心理壓力與創傷；圖為烏克蘭13歲少年（右）從白俄羅斯...
俄羅斯侵略對烏克蘭人造成莫大心理壓力與創傷；圖為烏克蘭13歲少年（右）從白俄羅斯越過邊界進入烏克蘭後，與母親緊緊擁抱。（路透）

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

泰坦號悲劇辛普森家庭巧合預言 編劇：受這部片啟發

延伸閱讀

鬧內鬨 瓦格納傳已越境進入俄羅斯 美密切監控情勢

鬧內鬨 瓦格納傳已越境進入俄羅斯 美密切監控情勢
報復行動展開 瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」

報復行動展開 瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」
傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台
號召報復俄軍 瓦格納首腦遭克里姆林宮控「武裝叛亂」

號召報復俄軍 瓦格納首腦遭克里姆林宮控「武裝叛亂」

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38
大鳥誤撞駕駛艙，濺了飛行員一臉的血。(截取自推特)

飛來橫禍…大鳥誤撞入駕駛艙卡住 濺了飛行員一臉血

2023-06-16 14:16
本月稍早才拍到的鐵達尼號一隅。（路透）

全船失蹤 觀光潛水艇深海尋找鐵達尼傳悲劇

2023-06-19 14:57
印度一對鴛鴦大盜中了警方的計，因免費飲料被捕。(擷自推特)

印度鴛鴦大盜搶走103萬美元 卻貪圖免費果汁落網

2023-06-19 16:15

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷