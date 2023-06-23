烏抗俄2新招 炸橋切斷補給線、禁止從俄進口書籍
烏克蘭22日凌晨發射飛彈擊中連接克里米亞半島（Crimea）與烏克蘭本土的少數橋梁之一，切斷了烏克蘭南部俄羅斯占領軍的主要補給路線。基輔當局一直想將這些俄軍逐出領土。俄羅斯隨後對烏軍發動新一波空襲，並再次發射Kh-47「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，但未擊中目標。
路透報導，俄方指控烏軍發射4枚飛彈炸橋，俄國在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在通訊軟體Telegram上表示：「瓊格爾橋（Chongar）在晚間受到襲擊。沒有人傷亡。」
俄國扶植的赫松（Kherson）占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）發布了一段他在瓊格爾陸橋上的影片，橋上的柏油路已被炸出坑洞。
薩爾多威脅將攻擊連接鄰國摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞之間的一座橋梁作為報復，表示：「非常嚴重的回應即將到來。」
瓊格爾橋連接了俄國在2014年從烏克蘭併吞的克里米亞，以及被莫斯科當局掌控的烏克蘭赫松州。替代路線需要在路況不佳的道路上繞行數小時；俄羅斯新聞社（RIA）報導，修復這座橋梁可能需要數周。
另據央廣報導，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)22日對烏克蘭承諾給予長期的安全保證，但是讓基輔(Kyiv)快速加入北約(NATO)的希望破滅。
北約領導人7月11日至12日將在維爾紐斯會面。蕭茲表示，基輔政府本身清楚，只要這場戰爭仍在進行中，烏克蘭就不能加入北約，「我建議聚焦在維爾紐斯的優先事項上，也就是強化烏克蘭的戰鬥力。」
此外，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)同日簽署了一項法律，當中禁止從俄羅斯商業進口書籍。這是繼莫斯科當局入侵後，減少兩國文化聯繫的最新舉措。
澤倫斯基辦公室在社交平台推特(Twitter)上表示，該法律會「強化對於烏克蘭文化與資訊空間的保護，使其免於俄國的反烏宣傳。」
烏克蘭一直在進行其所謂的「去俄羅斯化」(derussification)過程，並表示有必要取消其認為幾世紀以來，旨在破壞烏克蘭身分認同的政策。
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