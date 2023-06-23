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烏抗俄2新招 炸橋切斷補給線、禁止從俄進口書籍

編譯中心／綜合22日電
烏克蘭今天凌晨發射飛彈擊中連接克里米亞半島與烏克蘭本土的瓊格爾橋（Chongar），切斷了烏克蘭南部俄羅斯占領軍的主要補給路線。（路透）
烏克蘭今天凌晨發射飛彈擊中連接克里米亞半島與烏克蘭本土的瓊格爾橋（Chongar），切斷了烏克蘭南部俄羅斯占領軍的主要補給路線。（路透）

烏克蘭22日凌晨發射飛彈擊中連接克里米亞半島（Crimea）與烏克蘭本土的少數橋梁之一，切斷了烏克蘭南部俄羅斯占領軍的主要補給路線。基輔當局一直想將這些俄軍逐出領土。俄羅斯隨後對烏軍發動新一波空襲，並再次發射Kh-47「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，但未擊中目標。

路透報導，俄方指控烏軍發射4枚飛彈炸橋，俄國在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在通訊軟體Telegram上表示：「瓊格爾橋（Chongar）在晚間受到襲擊。沒有人傷亡。」

俄國扶植的赫松（Kherson）占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）發布了一段他在瓊格爾陸橋上的影片，橋上的柏油路已被炸出坑洞。

薩爾多威脅將攻擊連接鄰國摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞之間的一座橋梁作為報復，表示：「非常嚴重的回應即將到來。」

瓊格爾橋連接了俄國在2014年從烏克蘭併吞的克里米亞，以及被莫斯科當局掌控的烏克蘭赫松州。替代路線需要在路況不佳的道路上繞行數小時；俄羅斯新聞社（RIA）報導，修復這座橋梁可能需要數周。

另據央廣報導，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)22日對烏克蘭承諾給予長期的安全保證，但是讓基輔(Kyiv)快速加入北約(NATO)的希望破滅。

北約領導人7月11日至12日將在維爾紐斯會面。蕭茲表示，基輔政府本身清楚，只要這場戰爭仍在進行中，烏克蘭就不能加入北約，「我建議聚焦在維爾紐斯的優先事項上，也就是強化烏克蘭的戰鬥力。」

此外，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)同日簽署了一項法律，當中禁止從俄羅斯商業進口書籍。這是繼莫斯科當局入侵後，減少兩國文化聯繫的最新舉措。

澤倫斯基辦公室在社交平台推特(Twitter)上表示，該法律會「強化對於烏克蘭文化與資訊空間的保護，使其免於俄國的反烏宣傳。」

烏克蘭一直在進行其所謂的「去俄羅斯化」(derussification)過程，並表示有必要取消其認為幾世紀以來，旨在破壞烏克蘭身分認同的政策。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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