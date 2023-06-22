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烏克蘭重建會議倫敦揭幕 美、英、歐盟再給這些金額

編譯中心／綜合21日電
烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊參與烏克蘭重建會議，並發表演說。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊參與烏克蘭重建會議，並發表演說。（歐新社）

烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference, URC）21日起一連兩天在英國倫敦舉行，來自61國逾千名代表及業界領袖和全球投資者出席，這次會議希望尋求更多私人投資者協助加強烏克蘭的財政狀况，並特別聚焦在能源和科技範疇，及探討如何合法使用凍結的俄國資產，為烏克蘭重建提供資金。

英國20日宣布加碼提供30億美元擔保，協助烏克蘭取得世界銀行貸款。此外，美國加碼提供烏克蘭13億美元援助，歐洲聯盟也同意新增35億歐元（約38.4億美元）為烏克蘭供應武器。

英國首相蘇納克20日晚宣布，英國未來3年向烏克蘭提供30億美元援助，助烏克蘭取得世界銀行的貸款加強學校及醫院等公共服務。他又表示會另外為人道主義項目提供2.4億英鎊（約3.19億美元）發展援助資金。今年3月有推算烏克蘭的重建總費用估計為4110億美元，烏克蘭政府草擬的國家重建計畫需7500億美元支持，但俄烏戰爭持續下，金額勢進一步增加。

英國首相府表示，已有38個國家超過400家企業表達參與烏克蘭重建的意願，包括英國維珍集團（Virgin Group）、荷蘭飛利浦公司（Philips）、南韓現代工程建設公司（Hyundai Engineering & Construction）、法國賽諾菲集團（Sanofi）、美國花旗集團（Citi）。

中央社引述法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日宣布，美國加碼提供烏克蘭13億美元的經濟援助，重點在於協助烏國復甦的基礎建設與重建能源網路，「在俄羅斯持續破壞的同時，我們聚在這裡幫助烏克蘭重建─重建生活、國家和未來…我們將投資5.2億美元以協助烏克蘭檢修其能源網路。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，美國已提供烏國630億美元，最新加碼金援來自美國國會已同意的款項。

另一方面，輪值歐盟主席國的瑞典也宣布，歐盟在比利時布魯塞爾（Brussels）一場會議中，同意增加35億歐元給「歐洲和平機制」（European Peace Facility）。

歐洲和平機制設立於2021年，旨在支援全球夥伴國家。歐盟27國為協助武裝烏克蘭，已迅速用掉這項聯合基金大約55億歐元。其中36億歐元用於補償歐盟成員國供應烏克蘭的武器，20億歐元用於一項運送彈藥給烏克蘭的計畫。

歐盟領導人去年底已加碼20億歐元，給這項打算運作到2027年的基金，如今原則上同意新增35億歐元。

烏克蘭有多名高階官員抵達倫敦參與重建會議，包括將發表主題演說的總理什米哈爾（Denys Shmyhal）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將視訊致詞。

美國國務卿布林肯21日在倫敦召開的烏克蘭重建會議上，宣布再加碼13億美元經援烏克...
美國國務卿布林肯21日在倫敦召開的烏克蘭重建會議上，宣布再加碼13億美元經援烏克蘭。（歐新社）

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