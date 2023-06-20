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空襲警報響逾3小時 烏官員：俄無人機連夜大規模空襲基輔

中央社基輔20日綜合外電報導
烏克蘭官員表示，俄軍連夜對首都基輔發動大規模無人機襲擊，同時襲擊其他城市，目標鎖定軍事及基礎設施。(Getty Images)
烏克蘭官員表示，俄軍連夜對首都基輔發動大規模無人機襲擊，同時襲擊其他城市，目標鎖定軍事及基礎設施。(Getty Images)

烏克蘭官員今天表示，俄軍連夜對首都基輔發動大規模無人機襲擊，同時襲擊其他城市，目標鎖定軍事及基礎設施，目前還未獲報有人員傷亡。

綜合法新社與路透報導，基輔市兵役處在通訊軟體Telegram發文表示，「首都遭受新一波大規模空襲」，並稱這是俄軍18天內首次派多架伊朗製見證者（Shahed）攻擊式無人機對基輔發動攻擊。

基輔市兵役處也指出：「根據大規模無人飛行載具（UAV）攻擊的慣用手法，這些無人機從不同方向攻入首都，空襲警報連續響了超過3小時…我們在基輔周圍空域偵測到20多個敵方目標，遭到軍方及防空系統摧毀。」

基輔市兵役處說：「現階段沒有關於人員傷亡或損害的相關資訊。」

在烏克蘭西邊的利維夫（Lviv），利維夫州州長科濟次基（Maxim Kozytski）在Telegram發文說，有「關鍵基礎設施」遭無人機攻擊，但未提供更多細節。暫未獲報有人員受傷。

烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）軍方表示，札波羅熱及周邊地區一度成為鎖定平民的「大規模攻擊」目標。

尼古拉耶夫州州長吉姆（Vitaliy Kim）在Telegram發文說，尼古拉耶夫（Mykolaiv）南部地區也有3架見證者無人機被擊落。

烏克蘭總參謀部（Ukrainian General Staff）隨後表示，俄軍連夜出動的30架無人機當中，有28架被烏克蘭防空系統擊落。

自基輔當局展開反攻以來，莫斯科當局最近發動的空襲並未提到任何人員傷亡。而烏軍自稱已從俄軍手中奪回113平方公里的領土。

路透無法獨立核實這些軍情回報。俄國沒有立即回應。

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