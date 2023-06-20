歐盟向成員國再要546億美元 未來4年支援烏克蘭

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐洲聯盟執行委員會要求歐盟成員國再挹注500億歐元（約546億美元）資金，用於未來4年內支援烏克蘭。（Getty Images）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天要求歐盟 成員國再挹注500億歐元（約546億美元）資金，用於未來4年內支援烏克蘭 ，是為擴大歐盟預算 的一環。

法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「這份財務儲備，將允許我們依據實地情勢發展來確實調整我們的財務支援。」

歐盟行政當局歐盟執委會提議的這份預算，目的為了支援烏克蘭的財務，以及支應俄烏戰爭造成的立即所需重建費用。

這筆資金包含補助金與借款，是歐盟2024至2027年預算缺額補足提案的一部分，缺額來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連帶影響及俄烏衝突。

提案的經費經過換算後，每年支援烏克蘭金額少於歐盟今年已承諾幫忙烏國政府支出的180億歐元（約197億美元）。

總體而言，自從俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略以來，歐盟已經承諾300億歐元（約328億美元）預算來支援烏國。

歐盟支援烏克蘭的經費，預料會視基輔強化司法與打擊貪腐的改革表現而定，目的是要讓烏克蘭在加入歐盟的道路上受到鞭策。

歐盟全部27個成員國都必須同意擴大預算。而請求成員國挹注更多資金，將面臨一些仍與疫情和俄烏戰爭後果奮戰的國家帶來的嚴重阻力。

范德賴恩表示：「我們完全知道，成員國也受到危機打擊的這件事實，以及經過數年來對各自經濟體提供大規模公共支援後，現在是各成員國要鞏固財政的時機。」

但她也說：「我們今天帶來的，是一份為了絕對必要性而目標非常明確且非常有限的提案。」