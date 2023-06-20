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關鍵證據曝光 烏克蘭水壩被炸前 驚見「滿載炸藥」可疑車輛

編譯徐榆涵／即時報導
最新曝光的一張無人機照片顯示，一輛滿載爆裂物的車輛事發前停在烏克蘭南部新卡科夫卡大壩上方，進一步證實俄羅斯就是炸毀該水壩的幕後黑手。(美聯社)
最新曝光的一張無人機照片顯示，一輛滿載爆裂物的車輛事發前停在烏克蘭南部新卡科夫卡大壩上方，進一步證實俄羅斯就是炸毀該水壩的幕後黑手。(美聯社)

烏克蘭南部赫爾松地區新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）月初遭到炸毀，造成大規模洪災，烏俄雙方互控對方所為，但根據最新曝光的一張無人機照片顯示，一輛滿載爆裂物的車輛事發前停在大壩上方，進一步證實俄羅斯是幕後黑手。

這張由烏克蘭無人機拍攝並提供給美聯社的照片於5月28日拍攝。照片顯示，卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）上方停放一輛白色轎車，車頂被切開，露出車內好幾個不明桶子，其中一個桶蓋上似乎連接著地雷，另外還有一條電纜延伸到俄軍控制的河邊。

一位匿名烏克蘭特種部隊通訊官向美聯社表示，這輛汽車的出現，一方面是為了阻擋烏軍在大壩上的推進，另方面是是要擴大水壩機房爆炸的規模。根據俄軍計畫，他們將在烏克蘭攻進水壩時將機房炸毀。

該名通訊官進一步指出，從無人機拍下的畫面來看，無法得知該汽車炸彈是否被引爆，如果有，推測威力也不足以炸毀水壩並引發潰堤，但照片仍顯示俄軍有意控制水壩並造成破壞。

俄羅斯總統普亭上周與軍事部落客會談時，否認下令摧毀水壩，但同時也肯定水壩受損對俄軍有利。

除了汽車炸彈，先前烏克蘭情報部門也公布一段截獲的對話，其中兩名俄羅斯軍官透露水壩被毀是俄方所為，且破壞的程度遠超出他們預期。

烏克蘭 汽車 俄羅斯

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