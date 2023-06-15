我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

比X手勢向烏軍無人機投降 俄兵曝上前線「地獄回憶」

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯一名被強迫徵兵的男子上個月向烏克蘭無人機投降，目前被關押在拘留中心，他接受華爾街日報採訪時，講述自己在烏東城市巴赫穆特前線的地獄般經歷。(影片爺圖)
俄羅斯一名被強迫徵兵的男子上個月向烏克蘭無人機投降，目前被關押在拘留中心，他接受華爾街日報採訪時，講述自己在烏東城市巴赫穆特前線的地獄般經歷。(影片爺圖)

俄羅斯一名被強迫徵兵的男子上個月向烏克蘭無人機投降，目前被關押在拘留中心，他近日接受華爾街日報採訪，講述自己在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）前線的地獄般經歷。

身為人夫和人父的30歲安尼丁 （Ruslan Anitin），去年9月被徵召入伍攻打烏克蘭。根據華爾街日報報導，在被送到另個城鎮後，他收到軍裝並僅接受數周的訓練，在此期間他只用過蘇聯時代的武器開了兩次槍。

安尼丁最初被告知他將在俄羅斯境內的陣地守衛邊境，但他很快被送往烏克蘭前線。在盧甘斯克，他主要建造防禦工事，但隨後在5月，他被告知要被派往巴赫穆特，他和之前的許多人一樣，將這座城市形容為「絞肉機」。

安尼丁的指揮官把他和另外兩名新兵安排到離前線幾百碼之處，並指示他們進入戰壕系統，並被瓦格納戰士威脅說，如果逃跑或不執行命令，就子彈伺候。

5月9日早上，一場爆炸震動了他們堅守的陣地。安尼丁表示，他拿起對講機並透過無線電發出指令，但沒有人接聽。隨著小型無人機向他們的陣地投擲炸彈，迫擊砲如雨點般落下，安尼丁的戰友伊凡諾夫（Ivanov）受了重傷，他們小組中的第三名士兵也身受重傷。

21歲的伊凡諾拉下一枚手榴彈拉環，將其放在頭頂上，在戰壕中結束了生命，另一名男子則開槍自殺，獨留安尼丁一人躲避敵方火力數小時。到了傍晚時分，他已經精疲力竭，無法再逃。

於是，他嘗試了唯一能想到的辦法。他走出戰壕，試圖向一架在頭頂盤旋的烏克蘭無人機投降，而該畫面也於上個月被公開。

一名26歲烏克蘭無人機操作員準備擊斃他，最終手下留情。呼號為拳擊手（Boxer）的操作員說，他替對方感到難過。

指揮部指示拳擊手向安尼丁發送一條訊息，讓他跟隨無人機投降，他也照做了。安尼丁穿越俄羅斯和烏克蘭防線間的無人地帶時，危險重重，甚至一度被俄方砲火瞄準。

一名烏克蘭軍官表示，他走路時行屍走肉。他踩在躺在他身邊的死去戰友身上，當安尼丁到達烏克蘭防線時，他在最後一段路上瘋狂衝刺。

安尼丁被捕後，被關押在哈爾科夫的一個拘留中心。他告訴華爾街日報，他只想「回家」與家人團聚，「永遠不要經歷他在烏克蘭看到的那些事」。

烏克蘭 華爾街 俄羅斯

上一則

超載移民船沉沒希臘外海至少79死 事發時「拒絕接受任何幫助」

延伸閱讀

俄羅斯國會支持法案 同意俄軍招募罪犯赴烏參戰

俄羅斯國會支持法案 同意俄軍招募罪犯赴烏參戰
俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約

俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約
俄稱1天殲滅1500烏軍 瓦格納斥「瘋狂幻想」

俄稱1天殲滅1500烏軍 瓦格納斥「瘋狂幻想」
俄稱一天殲敵逾千 瓦格納首腦嗆：天馬行空幻想

俄稱一天殲敵逾千 瓦格納首腦嗆：天馬行空幻想

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

2023-06-12 06:42

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人