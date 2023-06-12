俄羅斯叛逃軍官受訪 透露俄軍損失慘重士氣低落

圖為位於俄國占領區的馬立波居民在修葺損壞的房屋。(Getty Images)

一名徒步逃離俄羅斯的叛逃軍官罕見地接受英國廣播公司（BBC）專訪，透露俄軍損失慘重，士氣低落。

現年26歲、曾是俄羅斯空軍中尉的米紹夫（Dmitry Mishov）向立陶宛當局尋求政治庇護。他透露，以如此戲劇化方式、背著一個小背包逃離俄國 ，是他在別無選擇情況下所做的決定。

他是少數已知為避免派往烏克蘭 參戰，逃離俄國的現役軍官之一，也是BBC所知的唯一一名現役飛行員案例。

米紹夫是攻擊直升機導航員，駐紮在俄國西北部的北斯哥夫（Pskov）地區。當他的直升機開始進行戰鬥準備時，他感覺到一場真正的戰爭即將來臨。

他說，早在2022年1月就試圖離開空軍，但到2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭當天，申請的文書作業還未完成。他被派往白俄羅斯 ，在當地駕駛直升機運送軍用物資。

2022年4月，他回到俄國基地，希望繼續辦理退役手續，這項冗長作業眼看就要完成，俄國總統普亭卻在去年9月頒布局部動員令，他隨即被告知：不會獲准離開軍隊。

他說，「我是一名軍官，我的職責是保衛國家免受侵略。但我不必成為罪行共犯。沒有人向我們解釋為什麼這場戰爭會開打，為什麼我們必須攻擊烏克蘭人，並摧毀他們的城市？」

他表示，開戰後，軍隊內部有人支持戰爭，也有人堅決反對，但很少有人相信，他們是為保護俄羅斯而戰。長期以來，官方說法是莫斯科被迫採取「特別軍事行動」，以阻止對俄國的攻擊。

根據米紹夫，在軍隊內部，最普遍的現象就是不滿薪資過低。

他說，有經驗的空軍軍官最多僅能拿到9萬盧布（約1075美元）的戰前薪資，而政府卻大打廣告，以20萬4000盧布（約2436美元）誘惑新兵入伍。

米紹夫指出，雖然對俄烏戰爭的立場容或不同，軍中沒人相信前線進展順利或傷亡很少的官方報告。

他說，戰爭初期，儘管俄軍指揮部聲稱無人傷亡或沒有裝備損失，他卻認識一些陣亡官兵。

戰前，他的部隊擁有40至50架飛機，在俄羅斯入侵後的頭幾天，就有6架被擊落，3架在地面上被摧毀。

到了今年1月，米紹夫被告知他將被派去「執行任務」。他知道，這代表自己將被派往烏克蘭，他試圖自殺，希望因健康因素遭到除役，但情況並非如他所願。

在醫院休養期間，他讀到一篇文章，內容是關於北斯哥夫1名27歲前警官成功逃往拉脫維亞。米紹夫決定效法。

米紹夫強調，「我並未拒絕服役。如果國家面臨真正威脅，我會為國效力。我只是拒絕成為罪行的共犯。一旦我登上直升機，至少會奪走數十條人命。我不想這樣做，烏克蘭人不是我們的敵人。」

後來，他在Telegram尋求協助，找出一條穿越與歐盟交界邊境森林的路線。他也儘可能輕裝上路。

最後，他來到一道鐵絲網前，並翻了過去。很快地，他知道自己成功了。

「我終於可以自由地呼吸。」

米紹夫相信，俄羅斯當局會對他提起刑事訴訟。但他認為，許多同袍都可以理解他的叛逃動機。

他說，雖然不知道未來會發生什麼事，但他更願試著在歐盟開展新生活，而非在國內過著鎮日提心吊膽的日子。