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烏克蘭反攻續有斬獲 宣布收復第4座村莊

中央社基輔12日綜合外電報導
烏克蘭士兵在在頓內次克州Donetsk的斯托羅熱夫村（Storozheve）高舉烏克蘭國旗，慶祝收復失土。（路透）
烏克蘭士兵在在頓內次克州Donetsk的斯托羅熱夫村（Storozheve）高舉烏克蘭國旗，慶祝收復失土。（路透）

在對俄羅斯軍隊發起反攻後首傳小戰果的隔天，烏克蘭今天表示，烏軍又收復位於東南部聚落的第4座村莊。

路透報導，網路上一段未經證實的影片中可以看到，士兵們在頓內次克州（Donetsk）的斯托羅熱夫村（Storozheve）高舉烏克蘭國旗，烏克蘭國防部長感謝35陸戰旅（Separate Brigade of Marines）重新控制斯托羅熱夫村。

為了避免影響欲在東部和南部奪回大片土地的行動，並威脅俄國用來供給所占領克里米亞（Crimea）半島的陸橋，烏克蘭一直對作戰行動嚴加保密。

俄羅斯上周宣稱，烏克蘭的反攻行動已開始，並將目前的進展描述為失敗的行動，同時發布遭摧毀的美製和德製作戰車輛及坦克的圖片。

路透無法證實戰場上的情況。

烏克蘭昨天表示，其軍隊已解放3個位於頓內茨克州毗鄰札波羅熱州（Zaporizhzhia）地區的村莊，分別為布拉霍達特內村（Blahodatne）、涅斯庫奇涅村（Neskuchne）和馬卡里夫卡村（Makarivka）。斯托羅熱夫村與布拉霍達特內村相鄰。

若先前的報導屬實，這一進展似乎有限，因為馬卡里夫卡村距離原先的前線約5公里。馬卡里夫卡村距位於亞速海（Sea of Azov）的俄國陸橋南緣90公里。

一些知名的俄國軍事部落客表示，馬卡里夫卡村的戰鬥仍在進行中，但他們證實烏軍已占領布拉霍達特內村和涅斯庫奇涅村。

俄國為應對由西方訓練和裝備的烏克蘭軍隊，已建造了廣大的防禦工事。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在定期的戰況更新表示，過去24小時內共發生約25場戰鬥，這些戰鬥發生於頓內次克州（Donetsk）城市巴赫姆特（Bakhmut），以及更南部的阿夫迪夫卡（Avdiivka）和馬林卡（Maryinka），也發生在盧甘斯克州（Luhansk）的比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）附近。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）表示，烏軍持續在巴赫姆特側翼進行反擊，並將俄軍擊退多達700公尺。

經過自2022年2月全面入侵以來最血腥的戰鬥後，俄國上個月宣稱已占領被摧毀的巴赫姆特。

雙方皆指出，自家軍隊已在過去一周對敵軍造成重大損失。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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