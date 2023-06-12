我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

炸北溪管線 美媒：幕後黑手基地在波蘭

編譯中心╱綜合11日電
俄羅斯輸出歐洲的「北溪」天然氣管線，去年9月因不明原因爆炸。圖為「北溪2號」爆炸後翌日，外洩的氣體在波羅的海海面形成許多泡泡。(路透)
俄羅斯輸出歐洲的「北溪」天然氣管線，去年9月因不明原因爆炸。圖為「北溪2號」爆炸後翌日，外洩的氣體在波羅的海海面形成許多泡泡。(路透)

華爾街日報引述知情人士報導，一個破壞小組以東歐的波蘭為行動基地，去年9月炸毀位於波羅的海的俄羅斯「北溪」天然氣管線。德國調查人員正檢視相關的蛛絲馬跡。

針對疑似涉案的「仙女座號」遊艇，德方調查人員模擬其事發前、後，為期兩周的航線。知情人士指稱，該小組在「北溪1號」埋設深海炸藥，再讓該遊艇朝波蘭航行。德國當局試圖將從該遊艇上採集的去氧核醣核酸（DNA）樣本，和至少一名烏軍士兵做比對。其他調查結果也顯示，波蘭是此一爆破行動的後勤和融資基地。

德國聯邦刑事警察局及波蘭總理辦公室均尚未對此置評。德國媒體3月報導，烏克蘭公民名下一家空殼公司旗下一間波蘭旅行社擁有的遊艇，可能參與這場攻擊，德國當局正對此進行偵查。不過，烏克蘭總統澤倫斯基對德媒聲稱，烏方並未涉及本案。

去年2月俄烏戰爭爆發後，歐洲長久以來依賴俄國輸出天然氣的情況，一下子成為能源和經濟議題以外的政治焦點。北溪管線遭破壞後，進一步促使歐洲國家轉向其他能源供應國。

華盛頓郵報引述網路的外洩情資報導，烏克蘭特種部隊一支6人小組，密謀炸毀連結德俄、經波羅的海海底的北溪1號與「北溪2號」。去年9月26日，兩個管線竟同一天發生爆炸。

該華郵報導還提到，烏克蘭的最重要友邦美國，早在該管線爆炸的三個月前就已透過一個歐洲情報機構，得知烏克蘭打算破壞該管線。由於管線爆炸的位置，正位於北歐瑞典及丹麥的專屬經濟區（EEZ），因此這兩國的說法也引發關注。它們均指稱爆炸出於「人為因素」，惟尚未確認幕後黑手。

烏克蘭 德國 天然氣

上一則

稱非洲人「猴子」…羅馬尼亞召回駐肯亞大使

下一則

英首飆86°F 閱兵彩排至少3人熱暈倒地

延伸閱讀

BNT疫苗公司在德面臨數百件求償官司 1原告稱出現腦霧求償15萬歐元

BNT疫苗公司在德面臨數百件求償官司 1原告稱出現腦霧求償15萬歐元
法網／22歲斯威雅蒂4年奪3金盃 7冠紀錄名將：她追得上我

法網／22歲斯威雅蒂4年奪3金盃 7冠紀錄名將：她追得上我
北溪管線爆炸案 WSJ：幕後黑手以波蘭為基地

北溪管線爆炸案 WSJ：幕後黑手以波蘭為基地
台#MeToo延燒 太陽花發言人控遭波蘭駐台外交官性侵

台#MeToo延燒 太陽花發言人控遭波蘭駐台外交官性侵

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌