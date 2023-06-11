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水壩潰堤沖下殘骸 烏克蘭稱黑海海岸成「垃圾堆和動物墳場」

編譯高詣軒／即時報導
卡科夫卡水壩潰堤後，許多廢棄物被洪水沖至烏南敖德薩的黑海沿岸，照片攝於9日。（Getty Images）
卡科夫卡水壩潰堤後，許多廢棄物被洪水沖至烏南敖德薩的黑海沿岸，照片攝於9日。（Getty Images）

烏克蘭卡科夫卡水壩（Kakhovka dam）6日傳出遭到破壞，引發人道和環境危機。雖然潰堤造成的洪水正在退去，但烏克蘭當局表示，河道沖下的廢棄殘骸讓烏南敖德薩（Odesa）的黑海海岸線成了「垃圾堆和動物墳場」。

有線電視新聞網（CNN）11日報導，烏克蘭內政部在網站表示，「大量地雷、彈藥和其他爆裂物質正在被帶向大海，並沖刷到海岸線上」，並表示邊境巡守員在當地觀察到「魚類瘟疫」現象，控訴這場「生態毀滅」後果嚴重。

烏國內政部並說，水壩所在的聶伯河流入黑海，夾帶「許多俄國人造成破壞的痕跡」。據CNN，目前尚未確定水壩是俄國蓄意引爆或是由於本身結構問題而致損毀，許多西方官員則將矛頭指向占領水壩的俄國。

烏克蘭當地首長普羅克丁10日透過Telegram表示，潰堤後下游的烏南赫松地區受災區已有約2700人撤離，包括178名孩童。

普羅克丁說，水質樣本中的有害物質濃度已達到可容許正常值的10倍，建議當地民眾只喝瓶裝水，也不要在該區游泳與釣魚。

普羅克丁並指，雖然在赫松地區遭洪水淹沒的面積已減少近一半，平均水位也下降了27公分來到4.45公尺，但聶伯河西岸仍有32個聚落、3700多棟民宅淹水。

烏克蘭總統澤倫斯基10日說，俄羅斯對於其占領地的洪水受災民眾並未提供實際幫助，僅部分俄占區民眾可能得到協助，「俄國恐怖分子正在用盡一切讓受害者越來越多。即使在撤離地點，俄軍仍持續砲擊」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 俄國 洪水

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