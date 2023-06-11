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北溪管線爆炸案 WSJ：幕後黑手以波蘭為基地

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
俄羅斯輸往歐洲的北溪二號天然氣管線被炸，至今尚未查明是何方所為。圖為遭破壞的北溪二號管線在丹麥海域冒出大量氣泡。（Getty Images）
俄羅斯輸往歐洲的北溪二號天然氣管線被炸，至今尚未查明是何方所為。圖為遭破壞的北溪二號管線在丹麥海域冒出大量氣泡。（Getty Images）

華爾街日報」今天報導，有證據顯示，一個破壞小組以波蘭為行動基地，去年9月炸毀波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線，德國調查人員正在檢視相關線索。

路透社引述「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，德國調查人員針對疑似涉及北溪管線爆炸案的遊艇「仙女座」號（Andromeda），重建它事發前後為期兩週的航行路線。

華爾街日報引述知情人士指出，破壞小組在北溪1號（Nord Stream 1）放置深海炸藥，之後讓這艘遊艇航向波蘭。報導還說，德國試著將船上採集到的DNA樣本，與「至少一名烏克蘭士兵」比對。

德國聯邦刑事警察局（Federal Criminal Police Office）和波蘭總理辦公室尚未回覆路透社詢問。

俄羅斯 2022年2月全面入侵烏克蘭之後，歐洲對俄羅斯天然氣的仰賴頓成政治焦點。北溪管線的破壞加速該地區轉向其他能源供應商。

「華盛頓郵報」（Washington Post）本週稍早報導，美國在北溪管線發生爆炸的3個月前就獲悉，烏克蘭計劃破壞北溪管線。漏氣區域發生在瑞典和丹麥的專屬經濟區。

瑞典和丹麥都說爆炸是人為因素，但尚未判定幕後黑手。

德國媒體3月指出，烏克蘭公民擁有的波蘭公司遊艇，可能參與這次攻擊。

但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月7日對德國媒體表示，烏克蘭並未涉及攻擊北溪管線。

烏克蘭 德國 華爾街

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