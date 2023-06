普亭指烏反攻未達目標 烏斥俄仍處守勢

俄羅斯國防部指出,新聞處於9日提供的視頻截圖像顯示,烏克蘭坦克和裝甲軍車在烏南札波羅熱地區的戰鬥中被摧毀。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 9日表示,烏克蘭 已展開反攻行動,但基輔當局未達成目標,俄羅斯國防部8日公開烏軍豹2型戰車遭炸毀影像。另外,俄羅斯消息來源指出,烏克蘭與俄國軍隊9日在烏克蘭南部札波羅熱爆發激戰。

中央社引述法新社報導,普亭接受俄羅斯記者訪問時指出:「我們可以肯定地說,烏克蘭這次攻勢開始了。但烏克蘭部隊在任何戰鬥區域皆未達到他們的目標。」

俄羅斯國防部8日公開了空拍影像,似乎顯示烏克蘭軍隊一輛最有價值的德製豹2型戰車遭到炸毀。商業內幕報導,俄方官員聲稱這隻影像是在烏東札波羅熱州錄製,可見到一排戰車在田野中行駛,砲彈則在周圍爆炸,其中一輛似乎是豹2型的戰車則著火了。

報導指出,俄方過去曾經謊報過戰功,因此有理由保持謹慎,但開源情報(OSINT,公開來源情報)界人士認為這是正當影像。兩個最著名的推特追蹤帳號「UA Weapons Tracker」與「Oryx」都認為這是豹式戰車被擊殺的影像證據。

根據報導,有網友追問核實影像的能力,判斷是一輛豹2A4型戰車被毀的「UA Weapons Tracker」指俄方影像清楚到足以將燃燒的殘骸跟豹式戰車匹配。

德國畫報已經報導了此一消息,該報記者Julian Röpcke則在自己的推特公布更多西方軍援裝備戰損的新照片。

另外,華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)推文推出,烏克蘭已展開反攻行動。

俄羅斯在札波羅熱州扶植的官員羅戈夫(Vladimir Rogov)在通訊平台Telegram發文表示,「現階段,位於奧雷霍沃(Orekhovo)和托克馬克(Tokmak)之間地區的激烈戰鬥正在進行」。

這些資訊的真實性無法被單獨證實。烏克蘭軍方僅在臉書發文表示,札波羅熱的「敵方仍處於守勢」。

烏方表示,俄國朝「軍事設施與重要基礎建設」發射約20枚飛彈和無人機,有4枚飛彈和10架無人機遭到摧毀。