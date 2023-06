俄羅斯總統普亭。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)今天表示,烏克蘭 已展開反攻行動,但基輔當局未達成目標。

法新社報導,普亭接受俄羅斯記者訪問時指出:「我們可以肯定地說,烏克蘭這次攻勢開始了。但烏克蘭部隊在任何戰鬥區域皆未達到他們的目標。」

華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)先前曾推文表示,烏克蘭已展開反攻行動。

俄羅斯消息來源指出,俄烏軍隊今天在烏克蘭南部札波羅熱(Zaporizhzhia)爆發激戰。