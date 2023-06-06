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俄烏戰爭一年釀1.2億公噸溫室氣體 相當比利時全年排放

編譯高詣軒／即時報導
5月在烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）作戰的烏軍。資料照片。（美聯社）
5月在烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）作戰的烏軍。資料照片。（美聯社）

俄烏戰爭不只使無辜民眾受戰火蹂躪，更會造成大量溫室氣體加劇氣候危機。路透報導，根據碳核算（carbon accounting）專家報告，前12個月的俄烏戰事將導致溫室氣體淨排放增加1.2億公噸，相當於比利時全年度的排放量。

這項結果由荷蘭專家戴克拉克（Lennard de Klerk）領導的研究團隊得出，計入車輛燃油、森林火災、歐洲能源使用的改變、及未來建築和基礎建設重建將產生的氣體排放等因素，其中近半淨排放增加與重建有關。

車輛燃油、彈藥製造與發射、建立防禦工事等軍事活動，則占了約19%的排放量。研究團隊也計入烏克蘭境外的戰爭相關事件，例如被破壞的「北溪」（Nord Stream）天然氣管線外漏、飛機航線改道、難民移動等。

俄烏戰爭爆發至今已逾15個月。戴克拉克團隊的報告名為「俄烏戰爭導致的氣候危害」（Climate Damage Caused By Russia's War in Ukraine），將於本周德國波昂（Bonn）舉行的聯合國氣候會議場邊發布。

戴克拉克表示，理想目標是全球在2050年前達成淨零排放，但軍事導致的排放量常被忽視，呼籲應正視戰爭的氣候影響。北約組織（NATO）新興安全挑戰事務副助理秘書長阿帕圖雷（James Appathurai）則指出，俄烏戰爭造成「災難式的」碳排代價。

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