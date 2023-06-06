CNN：烏在俄境內培植特務、提供無人機 發動襲擊

俄5日表示在頓內次克擊退烏克蘭「大規模攻勢」；圖為正在逃難的烏克蘭人民。（取材自推特）

美國有線電視新聞網（CNN）5日刊出獨家報導，引述多名熟悉美方情資的消息人士披露說，烏克蘭 在俄羅斯 境內建立了一個由特工和同情者組成的網路，致力於對俄羅斯目標實施破壞行動，烏方並已開始向這些人員提供無人機，用於發動襲擊。

本月初，兩架無人機在俄羅斯權力中樞、克里姆林宮上方被擊落，俄方指稱這場攻擊是烏克蘭所為。據CNN報導，美國官員相信，上述親烏特工人員執行了這次攻擊，從俄羅斯境內發射無人機，而不是自烏克蘭境內出動無人機。目前尚不清楚，近日莫斯科郊區住宅區遭無人機攻擊，以及俄國南部一座煉油廠遇襲爆炸，是否也由這個親烏特工網路發動。

美國官員相信，烏克蘭在俄羅斯境內培植了破壞小組，由親烏的同情者和精通此類作戰的特工組成，並向他們提供烏克蘭製造的無人機。美國官員無法確定烏方如何成功地將無人機送進敵後，但其中兩位消息人士告訴CNN，烏方已建立了精心策畫的走私路線，可用來將無人機送進俄境，或將無人機零件運至俄境再組裝。

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，烏方已準備好發起大反攻，並希望透過這場反攻扭轉戰爭的勢頭，但他未透露具體日期。俄羅斯國防部發言人科納申科夫5日說，烏軍自4日晨開始在烏東頓巴斯南頓內次克方向前線五處，展開大規模進攻，但遭到俄軍擊退。他稱烏軍動用6個機械化步兵營和2個戰車營，最後損失超過250人、16輛坦克、3輛步兵戰車和21輛裝甲戰車。

另據「日本經濟新聞」對於海關資料的分析，俄羅斯由於軍力急速消耗，疑似正在買回先前出售給緬甸 和印度的軍事零件，用以改造舊型武器，以投入烏克蘭戰場。

俄羅斯以前依靠西方技術生產光學設備，但現在受到貿易制裁，似乎在努力採購必要部件。布魯塞爾智庫國際危機組織（ICG）的俄羅斯分析師Oleg Ignatov說：「俄羅斯存有大量老舊的T-72坦克，經進行現代化改裝後可派往前線。」

日經新聞分析通關資料發現，俄國戰車製造商UralVagonZavod在2022年12月9日從緬甸進口了價值2400萬美元的軍事產品，這些產品的國際商品統一分類代碼（HS code）顯示，UralVagonZavod購回了裝配於戰車的6775具望遠鏡和200個鏡頭。