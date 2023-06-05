要求見俄州長換俘破局 親烏俄國戰士稱俘獲俄軍送往烏克蘭

俄國親烏克蘭戰士組織「俄羅斯志願軍」稍早表示他們俘獲兩名俄軍，決定將俘虜送往烏克蘭。（Getty Images）

參與近期入侵俄羅斯 邊境地區貝爾哥羅德州（Belgorod）的一群俄國 親烏克蘭 戰士今天表示，他們俘擄了兩名俄國士兵，並提出與貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）見面作為放人條件。然而，英國衛報報導，這群親烏戰士聲稱葛拉特卡夫沒有出現在指定的會面地點，因此決定將這些俘虜送往烏克蘭。

「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）近日襲擊俄國貝爾哥羅德州州後，於4日在Telegram發布影片聲明。他們和「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）聲稱對近期俄國境內一系列遇襲事件負責，包括莫斯科當局稱上周有兩名平民在襲擊喪生一事。

長度約1分26秒的影片顯示，約有12名俄軍被俘，其中兩人躺在醫院病床上。「自由俄羅斯軍團」也在他們的Telegram頻道發布相同影片。

「俄羅斯志願軍」稍早表示他們俘獲兩名俄軍，但該組織一名男子匿名表示，實際上被俘虜的人數更多。

葛拉特卡夫稍早表示，如果這些俄軍仍活著就同意會面。但「俄羅斯志願軍」在影片稱，葛拉特卡夫沒有出現在指定會面地點，「我們已決定這些人的命運，將他們移交至烏克蘭進行換俘程序」。

俄國國防部之後表示，該組織已解散，將戰士送回烏克蘭。葛拉特卡夫則發布簡短聲明稱，他已與地方當局會談，但沒有提到原本擬定要與「俄羅斯志願軍」和「自由俄羅斯軍團」舉行的會談。