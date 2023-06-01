俄軍飛彈夜襲基輔釀3死 1女喪命竟是因防空洞「上鎖」

俄羅斯1日凌晨對烏克蘭首都基輔發動飛彈打擊，造成3人死亡和超過10人受傷，其中一位喪命女子的先生宣稱，她會死是因為被鎖在防空洞外面。(路透)

俄羅斯1日凌晨對烏克蘭 首都基輔發動飛彈打擊，造成3人死亡和超過10人受傷。天空新聞台與華盛頓郵報 報導，一位喪命女子的先生宣稱，她會死是因為被鎖在防空洞外面。

遇害女子是33歲的娜塔莉亞（Nataliya Belchenko），她的先生雅羅斯拉夫（Yaroslav Riabchuk）表示，一家人就像以往一樣衝了出去，到最近的地下室尋找避難所，但當他們到了公寓前方的醫療診所時，「地下室是關著的，就是這一切發生的原因」。他說，「我走近一看，我妻子、我孩子、其他女子與小孩都站在那裡，現在我妻子躺在那裡（死了），就因為（警衛）沒開門」。

雅羅斯拉夫表示，一群帶著孩子的10戶家庭在黑暗中用自己的手腳敲著門，懇求有人放他們進去，「他們要我繞過大樓，叫醒他（警衛）、敲門。我跑了，但接著發生了爆炸，碎玻璃開始掉下來，我知道我必須跑回去，當我回去時一切都完了。有好多血，女人跟孩子」。

根據報導，雅羅斯拉夫說「當時一片混亂，我女兒在尖叫，大家都在尖叫，我在希望不是我妻子。我試著幫她，但是太多血了」。

雅羅斯拉夫說，失去已經結婚17年的妻子讓他「非常難過」，「我全身顫抖，我想要跑到防空洞，但我想，誰知道去那裡的路上會發生什麼事情，尤其是考慮到門是關上的。最好躲在走廊裡，而不是站在（避難所）門前要求讓你進去」。

雅羅斯拉夫對自己的寶寶說，「是的，小兔子，一切都不會有事的」。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，「今天是國際保護兒童日，另一次轟炸造成3人死亡，其中有個孩子。幼稚園、3所學校與許多周邊的房子受損，檢察官辦公室、安全部門與國家警察 目前正在調查防空洞的門是否關著」。他還表示，醫療機構與地區的負責人負責避難所的運作，「所有關於負責人士行動的決定都將在今天與立即做出」，並呼籲「立即檢查所有避難所」，確保都可使用。