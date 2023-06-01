我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

俄軍飛彈夜襲基輔釀3死 1女喪命竟是因防空洞「上鎖」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯1日凌晨對烏克蘭首都基輔發動飛彈打擊，造成3人死亡和超過10人受傷，其中一位喪命女子的先生宣稱，她會死是因為被鎖在防空洞外面。(路透)
俄羅斯1日凌晨對烏克蘭首都基輔發動飛彈打擊，造成3人死亡和超過10人受傷，其中一位喪命女子的先生宣稱，她會死是因為被鎖在防空洞外面。(路透)

俄羅斯1日凌晨對烏克蘭首都基輔發動飛彈打擊，造成3人死亡和超過10人受傷。天空新聞台與華盛頓郵報報導，一位喪命女子的先生宣稱，她會死是因為被鎖在防空洞外面。

遇害女子是33歲的娜塔莉亞（Nataliya Belchenko），她的先生雅羅斯拉夫（Yaroslav Riabchuk）表示，一家人就像以往一樣衝了出去，到最近的地下室尋找避難所，但當他們到了公寓前方的醫療診所時，「地下室是關著的，就是這一切發生的原因」。他說，「我走近一看，我妻子、我孩子、其他女子與小孩都站在那裡，現在我妻子躺在那裡（死了），就因為（警衛）沒開門」。

雅羅斯拉夫表示，一群帶著孩子的10戶家庭在黑暗中用自己的手腳敲著門，懇求有人放他們進去，「他們要我繞過大樓，叫醒他（警衛）、敲門。我跑了，但接著發生了爆炸，碎玻璃開始掉下來，我知道我必須跑回去，當我回去時一切都完了。有好多血，女人跟孩子」。

根據報導，雅羅斯拉夫說「當時一片混亂，我女兒在尖叫，大家都在尖叫，我在希望不是我妻子。我試著幫她，但是太多血了」。

雅羅斯拉夫說，失去已經結婚17年的妻子讓他「非常難過」，「我全身顫抖，我想要跑到防空洞，但我想，誰知道去那裡的路上會發生什麼事情，尤其是考慮到門是關上的。最好躲在走廊裡，而不是站在（避難所）門前要求讓你進去」。

雅羅斯拉夫對自己的寶寶說，「是的，小兔子，一切都不會有事的」。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，「今天是國際保護兒童日，另一次轟炸造成3人死亡，其中有個孩子。幼稚園、3所學校與許多周邊的房子受損，檢察官辦公室、安全部門與國家警察目前正在調查防空洞的門是否關著」。他還表示，醫療機構與地區的負責人負責避難所的運作，「所有關於負責人士行動的決定都將在今天與立即做出」，並呼籲「立即檢查所有避難所」，確保都可使用。

警察 烏克蘭 華盛頓郵報

上一則

BTS休團前拋持股 HYBE員工涉內線交易送辦

下一則

交往2年未婚夫竟是女兒身…她崩潰控性侵：以為和男人歡愛

延伸閱讀

普里格津轟俄軍高層「小丑」 瓦格納將撤離休息一個月

普里格津轟俄軍高層「小丑」 瓦格納將撤離休息一個月
俄羅斯連夜空襲基輔 殘骸擊中公寓釀3死 其中2人為孩童

俄羅斯連夜空襲基輔 殘骸擊中公寓釀3死 其中2人為孩童
含愛國者、麻雀飛彈 美國宣布「新一波3億元烏克蘭軍援」

含愛國者、麻雀飛彈 美國宣布「新一波3億元烏克蘭軍援」
俄對基輔發動本月第16次空襲 烏稱飛彈全數擊落

俄對基輔發動本月第16次空襲 烏稱飛彈全數擊落

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
柬埔寨北部一名鱷魚養殖業者日前被鱷魚拉近水池內後，被大約40隻鱷魚撕成碎片慘死。（Getty Images）

恐怖…他被拖入水池 遭40隻鱷魚圍攻「撕成碎片」慘死

2023-05-26 22:34
韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
英國一名議員稱自己可能遭到中國或俄國特工美人計陷害。(Photo by Arthur Osipyan on Unsplash)

中俄特工「美人計」？英議員在妓院全裸 驚恐求助政界大老

2023-05-28 18:27

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行