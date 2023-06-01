澤倫斯基：烏克蘭需要加入北約的「明確與積極」決定

烏克蘭總統澤倫斯基1日在摩爾多瓦表示，他的國家已準備好加入北約，需要加入北約與歐盟的「明確」與「積極」決定。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 1日在摩爾多瓦舉行的一場歐洲峰會發表了簡短的談話，表示他的國家「已準備好加入北約 」。

天空新聞台報導，澤倫斯基跟摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）一起接受訪問時，感謝了摩國在俄烏戰爭期間收容烏克蘭難民，並稱烏國在歐盟的未來「十分重要」。他說，「烏克蘭已準備好加入北約，我們正等著看北約何時準備好招待與擁有烏克蘭」。

澤倫斯基還表示，「我認為，不只對於烏克蘭，安全保障對我們的所有鄰國都非常重要，原因在俄羅斯與他們在烏克蘭的侵略，還有他們對歐洲其他地區的潛在侵略」。

衛報報導，澤倫斯基稱烏克蘭想要在北約七月峰會收到該國未來的「明確」決定，「這是決定的一年，夏天在（立陶宛首都）維爾紐斯舉行的北約峰會上，有必要向烏克蘭發出明確的成員國邀請，有必要在加入北約之路上提供安全保障」。

澤倫斯基表示，「到了秋季，就我們加入歐盟，有必要給出明確、積極的決定，我們也在準備召開和平峰會，將引導全世界共同落實（烏方）和平方案」。

不過，根據CNN報導，北約成員國的外交部長同一天在挪威奧斯陸碰頭前，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）就告訴記者，「北約的門戶開放政策仍然有效，但在同一時間，我們顯然無法談到接納正在戰爭當中的新成員」。