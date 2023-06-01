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排除俄羅斯 烏克蘭與盟國擬辦全球領導人和平峰會

編譯中心／綜合31日電
烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟國正計畫舉行一次排除俄羅斯在外的全球領導人峰會，旨在爭取對基輔提出結束戰爭條款的支持。(美聯社)
烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟國正計畫舉行一次排除俄羅斯在外的全球領導人峰會，旨在爭取對基輔提出結束戰爭條款的支持。(美聯社)

烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟國正計畫舉行一次排除俄羅斯在外的全球領導人峰會，旨在爭取對基輔提出結束戰爭條款的支持。

華爾街日報報導，此峰會計畫雖處於初步階段，但得到包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內等歐洲領導人的大力支持，他們正遊說支持俄羅斯或拒絕對戰爭表達立場的國家參加。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出「我們需要一個真正希望和平共處且負責任的文明世界統一計畫」，並提到只要俄羅斯軍隊留在烏國就不可能與俄國直接談判，更重申「烏克蘭不會在領土完整議題上妥協」。

歐洲官員也表示正在與基輔合作、重新制定烏克蘭的10點和平計畫，使其更容易被印度、巴西、沙烏地阿拉伯和中國等其他全球大國所接受。近幾個月來，基輔當局盡力與中國、巴西和印度等國家進行接觸，葉爾馬克表示「烏克蘭準備與所有國家對話並聽取他們的意見，包括本月訪問的中國和巴西代表」。

據悉，美國總統拜登（Joe Biden）和北大西洋公約組織的其他高級領導人將應邀參加此峰會，西方外交官希望這次會議能在7月11日開始的北約年度峰會之前不久舉行，目前還沒有明確的與會者名單，但歐洲官員近幾周已前往世界主要大國尋求讓巴西、印度、中國和其他非西方國家參與進來。

俄羅斯國防部稱空軍摧毀烏克蘭海登陸艦「尤里．奧列菲連科號」。（取材自維基百科）
俄羅斯國防部稱空軍摧毀烏克蘭海登陸艦「尤里．奧列菲連科號」。（取材自維基百科）

此外，俄羅斯31日聲稱已摧毀烏克蘭海軍最後一艘主要軍艦「尤里．奧列菲連科號」（Yuri Olefirenko），這艘軍艦停泊在南部港口敖德薩。烏克蘭海軍發言人拒絕對此發表評論。

另據新聞機構POLITICO看到的獨家研究，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團不斷在推特、臉書招募醫療人員、無人機操作員，甚至是心理學家來協助俄烏戰爭等戰鬥行動，並標榜月薪有24萬盧布（約2943美元），還有包括醫療保健服務在內的福利。

專精於假消息的英國研究組織Logically指出，雖然無法完全肯定這些發文直接出自瓦格納集團之手，但看得出來有該組織及其支持者的影子；西方政府官員跟POLITICO證實，這些貼文中的電話號碼，至少有兩組與瓦格納集團或俄羅斯的情報單位直接相關。

另外，俄羅斯揮軍烏克蘭一年多後，國土遭遇與日俱增攻擊，貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，將從當地村莊撤離數百名兒童；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到相關砲擊事件時也指出，「情勢相當令人擔心」。

俄羅斯表示，南部貝爾哥羅德州遭受到與日俱增砲擊，將從當地村莊撤離數百名兒童；圖為...
俄羅斯表示，南部貝爾哥羅德州遭受到與日俱增砲擊，將從當地村莊撤離數百名兒童；圖為貝爾哥羅德州遭到攻擊的地區舍別基諾。（路透）

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