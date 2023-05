基輔慶祝建城周年遭攻擊…俄軍無人機大舉空襲 墜落殘骸致1死

烏克蘭 首都基輔28日慶祝建城1541週年「基輔日」,路透報導,俄軍當日凌晨派出大量無人機對基輔發動數波空襲,當地官員說,這似乎是開戰以來最大規模的無人機攻勢。烏國宣稱已擊落大多數無人機,但基輔市長表示,有一名男子遭殘骸擊中身亡。

路透引述烏克蘭空軍報導,俄軍這波空襲派出54架伊朗 製自殺式無人機,數量破紀錄,其中有52架被擊落。烏克蘭並未說明這些無人機有多少架在基輔上空被擊落。

基輔市長克里契科表示,一名41歲男子遭殘骸擊中身亡。他說,本月基輔遭受14次攻擊,這是首次傳出有人喪生。

烏克蘭空軍指出,俄軍攻勢主要目標為烏克蘭中部的軍用和重要基礎建設,特別針對基輔地區。烏克蘭最近可能展開反攻,俄國 也加強空襲的密度,如今一周內可能發動數波空襲,特別針對軍用和補給設施。

