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基輔慶祝建城周年遭攻擊…俄軍無人機大舉空襲 墜落殘骸致1死

編譯高詣軒／即時報導
基輔28日凌晨遭俄軍無人機空襲，夜空可見無人機爆炸火光。（路透）
基輔28日凌晨遭俄軍無人機空襲，夜空可見無人機爆炸火光。（路透）

烏克蘭首都基輔28日慶祝建城1541週年「基輔日」，路透報導，俄軍當日凌晨派出大量無人機對基輔發動數波空襲，當地官員說，這似乎是開戰以來最大規模的無人機攻勢。烏國宣稱已擊落大多數無人機，但基輔市長表示，有一名男子遭殘骸擊中身亡。

路透引述烏克蘭空軍報導，俄軍這波空襲派出54架伊朗製自殺式無人機，數量破紀錄，其中有52架被擊落。烏克蘭並未說明這些無人機有多少架在基輔上空被擊落。

基輔市長克里契科表示，一名41歲男子遭殘骸擊中身亡。他說，本月基輔遭受14次攻擊，這是首次傳出有人喪生。

烏克蘭空軍指出，俄軍攻勢主要目標為烏克蘭中部的軍用和重要基礎建設，特別針對基輔地區。烏克蘭最近可能展開反攻，俄國也加強空襲的密度，如今一周內可能發動數波空襲，特別針對軍用和補給設施。

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